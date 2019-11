El último examen

Por: Milagros Crisanto.

Este será para la selección nacional el último encuentro de preparación de cara al inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022. Ante la cancelación del cotejo con Chile, Perú no encontró rival y deberá mostrar lo mejor que tiene hoy ante Colombia para ilusionar a los hinchas con lo que será el inicio a un nuevo camino rumbo a la Copa del Mundo.

El equipo de todos llega al cotejo con los ‘cafeteros’ con una baja sensible, como es la ausencia de Yoshimar Yotún. El cerebro del mediocampo nacional quedó descartado para este encuentro por lesión. Ante la ausencia obligada y ante la exigencia del rival, el ‘Tigre’ decidió nuevamente echar mano a su acostumbrado sistema y pondrá en el campo un once bajo el esquema 4-3-3. El mismo que le dio resultados en el último amistoso ante Brasil, pero que no surgió el mismo efecto con Uruguay en Montevideo.

El joven jugador de Vélez Sarsfield, Luis Abram, estará en la defensa con Carlos Zambrano. De interiores va Tapia con Aquino. De extremos Costa y Flores, y detrás de Guerrero. Gareca le dará la confianza al jugador del Emmen por su gran momento en el torneo de Holanda donde viene de anotar y dar habilitaciones. ¿Christian Cueva y André Carrillo? Quedaron fuera de esta convocatoria por decisión técnica.

Este cotejo también servirá para que jugadores como Sergio Peña y Cristian Benavente sumen minutos de juego y convivencia en la Bicolor.

Lo quiere ganar

El mediocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado pidió que se afronte el partido “como si no fuera amistoso”.

“Hay que afrontarlo como si no fuera un partido amistoso, sino como un privilegio de representar a la selección y partir de que después de estos dos partidos ya no nos veremos más, hasta el inicio de las Eliminatorias”, indicó. Por su parte, el técnico Carlos Queiroz cambió su discurso previo al partido y elogió a Perú. Como se recuerda, días atrás aseguró que “jugar con el mismo rival le hace daño al fútbol”.

“Nunca menosprecié a Perú. Para mí es un honor jugar con ellos. Jugar contra el subcampeón de la Copa América es un desafío. Queremos jugar bien al fútbol, debemos hacer un gran partido de fútbol ante la calidad de Perú”, agregó. Sin duda será un partido donde ambos entrenadores tratarán de demostrar lo mejor que tienen sus equipos.

El ‘Tigre’ confirmó que no habrá más partidos

Lo que prácticamente era un secreto a voces, tras la cancelación del cotejo con Chile a última hora, se confirmó por Ricardo Gareca: “Perú se despedirá del 2019 jugando contra Colombia”.

“Para lo que teníamos preparado, creímos que era mejor cerrar jugando contra Colombia y que los chicos luego retornen a sus respectivos clubes”, dijo el “Tigre” en conferencia. Además, el estratega argentino explicó el motivo por el cual no se concretó otro amistoso con un nuevo rival.

“La expectativa era con Chile por lo que genera y bajar ese nivel no creo que sea bueno para nadie, pero respetamos a todas las selecciones”, aseveró.

Eso sí, el “Flaco” dejó en claro que ve a su equipo preparado para lo que viene. “Estamos mejor que en el inicio de las Eliminatorias pasadas. Le tengo mucha fe a la selección peruana”, concluyó.