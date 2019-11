De emigrar a Europa con 13 años a ser figura en el ascenso con Cienciano

El fútbol siempre da sorpresas y esta es una de ellas. Este deporte no entiende de parámetros, pues un día te puedes encontrar en la cúspide y al otro día sentado buscando cualquier equipo. La historia del argentino Juan Bautista Romagnoli, sin duda, entra a tallar en la categoría “mira lo que es el fútbol”.

No dudó. Desde muy jovencito, decidió cruzar el charco para tentar un futuro mejor. Muchos chicos a la edad de 13 años tienen ese pensamiento en la cabeza, pues ya empiezan a ver y a sentir el fútbol de otra manera. Todos sueñan con ser futbolistas de élite, pero muy pocos son los que lo logran.

Juan era un pequeño delantero, goleador, observado por diferentes scouts de Europa, pero no sería fácil. Mientras se encontraba en Londres para pasar pruebas con el West Ham, Bautista, vehementemente, ya pasaba pruebas en el Real Madrid. Pese a que tuvo dos experiencias envidiables, el rioplatense no quedó en ninguno de los dos equipos.

Tras la decepción, Juan decidió volver a su país natal. “Decidí establecerme en Argentina. Tras analizar varias opciones opté por ir a Vélez Sarsfield. Estuve en las inferiores del club casi cuatro años y alterné en algunas ocasiones con la reserva”, recuerda el futbolista.

Pero, cuando cumplió 18 años, volvió a emigrar. Esta vez, en reto era menor, pero aún emocionante. Pasó al Alcorcón (B), equipo juvenil del cuadro español, en ese momento en segunda división. Posteriormente, fue traspasado al Toledo, de una categoría menos. Finalmente, 24 meses después, optó por jugar en el Cultural Leonesa.

Aún sigue siendo joven, pero recuerda que su representante le comentó algo. “Estaba de vacaciones y quien me representa me acercó una oferta del Cienciano de Perú. Quería probar un reto así, sabía que era un club con historia y acepté”, explica.

Fue así como su historia con el ‘Papá’ comenzó. Desde el comienzo, cuando celebró casi al llegar su vigésimo tercer cumpleaños, el atacante ya se sentía uno más. No le chocó la altura, algo increíble considerando cómo le va a los rioplatenses. La adaptación no se hizo esperar. Anotó cinco goles e hizo jugar al cuadro imperial. “El tema de la altura no es determinante para mí, a los 20 días ya jugaba 90 minutos”, completó

El pasado domingo 10 de noviembre, Juan Bautista Romagnoli viviría algo inolvidable. Su primer título profesional estaba ahí, y vaya que lo consiguió. No pudo anotar, pero un regalo más grande e importante se encontraba frente suyo: su familia.