Lionel Messi se confiesa sobre el penal ante Brasil

Lionel Messi fue el artífice del triunfo de la Selección argentina –tras cuatro meses- contra el cuadro de Brasil en Arabia Saudita. Luego de coger el rebote de un penal que encendió la polémica y que generó críticas en todo el mundo por la presunta falta de Alex Sandro sobre el ‘10’, el astro argentino envocó el gol.

“La verdad no sé si me tocó, caigo por la inercia, no sé si me llega a tocar”, se sinceró Lionel Messi. “Creo que me toca, pero no sé, No sé si fue adentro o afuera”, agregó el delantero de Argentina en coversación con TyC Sports.

Además, Lionel Messi dio un análisis del partido ante Brasil y detalló sobre el modo de juego de Scaloni. “Es verdad que la cancha no ayudaba, estaba lenta, pesada, y cometimos errores en el primer tiempo”, dijo el jugador del Barcelona. “Pero en el segundo tiempo mejoramos muchísimo, en ningún momento nos generaron peligro. Nosotros tuvimos algunas situaciones en un partido que fue complicado”, completó el astro.

Messi

Además, también se animó a hablar sobre su técnico en la Selección argentina. “El técnico va buscando variantes, saber jugar de varias maneras. Este sistema defensivamente nos da muchísimo y cuando nos podemos soltar llegamos con gente”, puntualizó Lionel Messi. “Siempre es bueno ganarle a Brasil, cuando se gana, se trabaja con tranquilidad. Las ideas que propone el técnico se asimilan y se llevan a la cancha”, sumó.

Finalmente, Lionel Messi aseguró que jugará en el partido ante Uruguay. “Terminé bien, creo que corrimos todos mucho, pero es el partido que hay que hacerle a Brasil y no dejarlo jugar. Si el técnico quiere, voy a estar el lunes. Voy a ver cómo recupero estos días”, sentenció el futbolista.