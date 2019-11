Maestri a Fleischman: “El día que ganes el sueldo mínimo vas a entender a Chile” [VIDEO]

La cancelación del Perú vs. Chile ha generado diversas reacciones en los hinchas y medios de comunicación, entre ellos una fuerte discusión en el programa deportivo de FOX Sports, en el cual se encendió la polémica, ¿qué pasó?

En el video compartido en Youtube se puede ver cómo Flavio Maestri y Eddie Fleischman, parte del panel de FOX Sports Perú, se enfrentaron al referirse al duro momento que atraviesa el país sureño, luego que el exfutbolista no tolerara las críticas hacia los manifestantes de Chile.

Fleischman manifestó su desacuerdo con la concentración que hay en Santiago y diversas ciudades sureñas, recibiendo la inmediata respuesta de su compañero, quien le pidió que deje de hacer esos comentarios.

“Siempre en una manifestación hay infiltrados. No hables en sentido generado con el chileno. No es el común del chileno. Tu dices que están destruyendo, que están haciendo vandalismo, estas generalizando al chileno. Si no sabes, el productor que es chileno puede bajar para que te explique”, enfatizó Flavio Maestri.

Por su lado, Eddie Fleischman pedía espacio para explicarse y dentro de su réplica argumentó que la violencia en el país vecino se podría evitar si optan por el camino legal.

“La violencia en ninguna democracia es el camino... Hay un contrato social que se llama constitución. Hay un estado de derecho, hay un procedimiento legal. Lee y fíjate porque estas mal enterado”, expresó sin imaginar la contundente respuesta del exjugador de la selección peruana.

“El chileno está pidiendo lo justo. Que a ti parezca raro porque acá no es así es tu problema. Vas a entenderlo cuando ganes el sueldo mínimo, ese día vas a entender lo que pasa en Chile, como no es el caso no tienes ningún problema”, sentenció.

Alan Diez, quien tiene el papel de moderador en el programa, intervino para detener la conversación y cambiar el tema, sin embargo, el rostro de ambos evidenciaba la molestia que se generó.