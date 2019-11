Julio César Uribe luego de que se cancele el partido contra ‘La Roja’: “Los chilenos evadieron su responsabilidad”

La cancelación del partido entre la Selección peruana y equipo de Chile no ha sido del gusto de Julio César Uribe, quien considera que el encuentro se pudo utilizar como herramienta para azuzar la paz en el país vecino frente a la catástrofe social que viene enfrentando en las últimas semanas.

“(Los chilenos) están evadiendo su responsabilidad, me parece. Están mostrando un liderazgo muy débil”, recriminó Julio César Uribe en FOX Sports Radio Perú sobre la Selección chilena, que negó jugar con el cuadro de Perú. “Era la oportunidad de demostrarle y darles un mensaje de paz a las autoridades por intermedio del fútbol, agrego ‘El Diamante’.

Pero además de criticar la decisión de ‘La Roja’, el exjugador de la Selección peruana se mostró solidario con Chile por la crisis que atraviesa, no sin antes disparar contra Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección de Chile.

“Yo vengo para trabajar por fútbol y, si no lo hay, me tengo que ir. Si los jugadores no están disponibles por uno u otro factor, mi espíritu de estar aquí se pierde”, dijo Julio César Uribe. “Da mucha tristeza y se calienta un porque, si algo lo motivó a venir, fue el desarrollo que mostraba Chile como país y como sociedad futbolística. De aquí a marzo, que es cuando inician las Eliminatorias, no se sabe qué puede pasar”, agregó ‘El Diamante’.

Mientras ello, la Selección peruana continua en la búsqueda de un oponente para el próximo martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional. Panamá sería un candidato, pero la federación del país descartó la probabilidad de jugar ante la ‘Blanquirroja’.