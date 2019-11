Inglaterra vs. Montenegro EN VIVO: hora y canal del partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020

EN VIVO Inglaterra vs. Montenegro | VER TRANSMISIÓN Eliminatorias Eurocopa 2020 | La selección de Inglaterra se medirá ante su similar de Montenegro desde las 2:45 p.m. (horario peruano) por partido que se disputará en el Estadio de Wembley correspondiente a la fecha 7 del Grupo A, con transmisión de ESPN 2 y ESPN Play.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

La selección de fútbol de Inglaterra está a un triunfo de asegurar su presencia en la Eurocopa del próximo año. El equipo dirigido por Gareth Southgate, que disputará su partido número 1000 a nivel internacional, buscará celebrar a lo grande haber alcanzado esta histórica cifra cuando se mida ante el modesto equipo nacional de Montenegro en el mítico Estadio Wembley.

Pero la clasificación al torneo continental no solo servirá para conmemorar por todo lo alto la milésima presentación de la selección de los 'Tres Leones’ en el fútbol internacional, sino también para calmar un poco el ambiente que se vive tras el incidente protagonizado por Raheem Sterling y Joe Gomez.

El jugador del Manchester City se encuentra temporalmente suspendido de la selección luego de un roce con Gomez, compañero en el equipo nacional pero su rival en la liga inglesa, pues el futbolista milita en las filas del Liverpool.

Pero el técnico inglés ha preferido mantener un perfil bajo y no prestarle al caso más atención de la necesaria. “Somos un grupo unido. Ahora tenemos que desviar el foco hacia el fútbol. Tenemos un partido importante para clasificarnos”, declaró Southgate en coferencia de prensa.

Inglaterra maneja varios escenarios que harían realidad su clasificación. Por un lado, la victoria lo meterá directamente en el máximo torneo de selecciones del ‘Viejo Continente’. Pero incluso empatando o hasta perdiendo estaría dentro de la Euro 2020, siempre que Kosovo no venza a República Checa.

En tanto, el cuadro montenegrino se presentará a esta partido con la única finalidad de cumplir su calendario. ‘Los halcones valientes’ suman 3 puntos producto de tres empates, lo que los sitúa en el fondo del grupo junto a Bulgaria, con idéntico puntaje.

