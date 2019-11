Nadal dictó cátedra

Londres

Después del tropiezo inicial de Rafa Nadal en el ATP World Tour Finals de Londres frente a Alexander Zverev, el mallorquín venció a Daniil Medvédev con una de esas remontadas que se quedarán en la memoria del aficionado. Y es que Rafa perdía 5-1 el tercer y definitivo set, pero terminó ganándolo 7-6 (se llegó a poner 6-5 y 0-30 a favor).

El ruso, número 4 del mundo, no le puso las cosas fáciles en la pasada final del US Open, que terminó ganando el español tras casi cinco horas, y ayer no fue distinto. El cotejo que duró casi tres horas terminó 6-7, 6-3 y 7-6. “Un día de estos lo tienes uno de cada mil. He sido muy afortunado. Lo siento por Daniil. El partido lo tenía perdido. Gané por la pasión que tengo por este deporte y por un público tan bueno que te anima”, reconoció Nadal. Su próximo rival (viernes) será el griego Stefanos Tsitsipas, quien ganó el pasado lunes al ruso Medvédev.

Hay que señalar que Rafa se ausentó de las Finales ATP en las ediciones de 2016 y 2018 por lesión y que en el 2017 abandonó, luego de vencer a David Goffin, por una lesión en la rodilla.

Por otro lado, Roger Federer y Novak Djokovic buscarán hoy a partir de las 3 p.m. su pase a semifinales. No cabe duda de que también será un partido para recordar.