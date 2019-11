Se busca rival: Chile canceló amistoso

La crisis que vive Chile no solo ha tenido consecuencias sociales y económicas en el país hermano del sur. Y es que el fútbol también ha sido dañado por lo que se vive en las calles. La liga nacional chilena fue suspendida y la selección nacional finalmente no se presentará a disputar el amistoso pactado para el martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional ante la selección peruana.

La decisión fue tomada por los jugadores tras una reunión realizada ayer en horas de la mañana en el Complejo Juan Pinto Durán, lugar donde ‘La Roja’ entrenaba para este encuentro. Luego le comunicaron lo decidido al entrenador Reinaldo Rueda, quien intentó dialogar con los jugadores, pero la moción no se cambió. Finalmente, el equipo se liberó y los futbolistas quedaron a disposición de sus respectivos clubes. “Como equipo hemos tomado la decisión de no jugar el partido amistoso pactado con Perú, en atención al momento social que vive nuestro país. Somos jugadores de futbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Sabemos que representamos a un país completo y hoy Chile tiene otras prioridades mucho más importantes que el juego del próximo martes”, escribió Gary Medel en sus redes sociales.

“Hay un partido más importante que es el de la igualdad, el de cambiar muchas cosas para que todos los chilenos vivan en un país más justo. Apoyamos las manifestaciones, pero sin violencia y sin heridos, tanto del lado de los manifestantes como de las fuerzas de orden. Chile necesita paz, pero tampoco que se olviden las demandas que originaron este movimiento”, agregó el jugador de Bolonia de Italia.

¿Rueda se va?

Quien no pudo ocultar su molestia por la decisión tomada por sus jugadores fue Reinaldo Rueda, pues resaltó en conferencia de prensa que el cotejo con la Blanquirroja era importante de cara al inicio de las eliminatorias a Qatar, que inicia en marzo del 2020.

“Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Si no prestan los jugadores por uno u otro factor… En este momento, socialmente, estamos identificados con una situación que es algo atípica, que no es normal, pero ¿y después?, ¿cuándo se va a normalizar? Esa es la gran pregunta”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

Hoy se decide

La prioridad hoy en la Federación Peruana de Fútbol es buscar un rival para la Bicolor. Si bien la primera opción fue Panamá, esta se descartó por el propio presidente de su federación, Manuel Arias. “El Perú - Panamá no va. Pudo ser, pero no se aprobó. Muy apresurado...”, señaló el directivo, aunque se sabe que la negativa se debe a que de perder ante Perú se verían afectados en el ranking FIFA. En el nuevo sistema de clasificación al Mundial Qatar 2022 impuesto por la Concacaf se tomará en cuenta la ubicación en el ranking.

Mientras en la Videna siguen buscando rival, Juan Carlos Oblitas hizo pública su sorpresa por la decisión de los chilenos. “Chile nos adelantó el viaje para el viernes. Dos días antes iban a venir a Lima, ahora avisan que son los jugadores lo que no quieren venir. Eso nos ha dejado descuadrados. Nos descuadra la parte deportiva y la parte legal. Lógicamente nos ocasiona un malestar. Nosotros ya conseguimos la cancha de entrenamiento. Es inconcebible, no entendemos nada”.

El ‘Tigre’ no define el once

El plantel de Ricardo Gareca continúa entrenando en Miami con miras al amistoso de mañana ante Colombia. Alexis Arias integró el equipo titular, ocupando la primera línea de volantes junto con Pedro Aquino. Paolo Guerrero comandó el ataque y Gabriel Costa acompañó al ‘Depredador’ en la ofensiva.

Aquí, el equipo integrado solo por diez hombres que paró el ‘Tigre’: Gallese, Corzo, Zambrano, Callens, Trauco, Aquino, Arias, Costa, Flores y Guerrero. El ‘10’ saldrá entre Benavente y Ruidíaz.