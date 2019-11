Riojas: “Bengoechea es como un padre para mí"

Hansell Riojas, campeón con Alianza Lima en el 2017, habló sobre el apoyo de Pablo Bengoechea en su carrera futbolística. El defensor central está suspendido para esta fecha en Matute, por lo que se perderá el duelo ante Sport Huancayo.

“Pablo para mí se convirtió en una persona que me apoyó bastante en los momentos más complicados que me tocó vivir. En Alianza Lima y en la selección peruana me dio la oportunidad, yo creo que tiene mucho que ver con el crecimiento que he tenido. Lo valoro bastante”, inició Hansell Riojas en el programa deportivo “Al Ángulo”.

“Esa confianza del técnico es importante. Me ha ayudado bastante a que mi carrera crezca, ha sido parte también de los momentos importantes de mi vida", indicó el defensor central de Alianza Lima.

“Pablo para mí es un padre porque me conoce. Él estuvo en los mejores y peores momentos. Sabe y conoce de mi carácter. A esta edad he madurado bastante. Hay muchos errores que quisiera no haber cometido, pero estoy seguro que él me conoce bien. Sabe cómo y cuándo llevarme”, concluyó sobre Pablo Bengoechea, Hansell Riojas.