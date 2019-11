Ricardo Gareca mueve la pizarra de cara a los amistosos

Muchas sonrisas en Miami, incluso también del mismo Ricardo Gareca que tiene en estos dos amistosos ante Colombia y Chile, las últimas dos pruebas antes de empezar las eliminatorias sudamericanas, aunque sabe que también es momento de tomar decisiones.

Ya con el plantel completo −tras la llegada de Raúl Ruidíaz− en una práctica donde se hizo más jugadas de ataque-defensa, el ‘Tigre’ viene definiendo el esquema de la selección peruana para este viernes ante los ‘cafeteros’, donde podría también probar algunos esquemas que le serviría en el futuro. Con algunas dudas y otras confirmaciones, Gareca tiene que mover la pizarra. Uno de los que tendría una nueva oportunidad será Cristian Benavente, quien arrancaría este viernes.

4-2-3-1 | El esquema más utilizado

Prácticamente todo el proceso de Ricardo Gareca −que lleva cuatro años y ocho meses− se ha jugado con este sistema táctico. Cuatro defensas, dos centrocampistas, dos por las bandas, un enganche y un ‘9’. Para estos partidos ante Colombia y Chile se tendría que definir un reemplazo para Christian Cueva, que podría salir entre Cristian Benavente y Sergio Peña, quienes vienen resaltando en sus equipos en Europa. El resto del equipo seguiría siendo la base de la blanquirroja.

4-3-3 | Una variante reciente

Dio resultado ante Brasil (1-0) y dejó algunas dudas contra Uruguay (0-1) en Montevideo. Es un esquema que apunta más a cuidar la defensa y que apuesta por la velocidad en el ataque. Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Pedro Aquino aparecen como los elegidos en la volante, mientras que Edison Flores y Gabriel Costa irían por los lados y Paolo Guerrero sería el único delantero centro. Al momento de defender se convierte en un 4-3-2-1.

PUEDES VER Paolo Guerrero será el gran ausente en los amistosos

4-4-2 | Una nueva posibilidad

Ante la ausencia de Christian Cueva en la convocatoria, Gareca también se ha planteado jugar sin un enlace tradicional. El 4-4-2 aparece como una posibilidad −aunque se ha usado más en segundos tiempos− donde podría estar en el ataque Raúl Ruidíaz, tratando de aprovechar su gran momento en la MLS, con Paolo Guerrero. La defensa y la volante se mantendrían, pensando en que al tener mayor volumen ofensivo se estaría más cerca del gol.

Zambrano: “Estar en la selección te motiva”

- Carlos Zambrano es un jugador fijo en la convocatoria de Ricardo Gareca, a pesar de que no ha jugado esta temporada con el Dinamo de Kiev. El ‘León’ sabe que su situación debe cambiar. “Para estar en la selección peruana hay que tener un poco más de continuidad, y no creo que me aguanten tanto aquí. No es un gran momento, pero estar en la selección te motiva. Si este año no juego en mi club, voy a buscar otros horizontes”.

- Sobre Raúl Ruidíaz, señaló con buen humor: “Le voy a decir que ya es hora de que la meta acá también”.

- En tanto, Yoshimar Yotún, Renato Tapia −dolor en el talón− y Raúl Ruidíaz hicieron trabajos diferenciados. ‘Yoshi’ podría quedar fuera ante Colombia.