Reimond Manco confesó quién es el Tío Pacori, nombre de la popular celebración de ‘Los Jotitas’ [VIDEO]

Retrocedió en el tiempo para recordar a un personaje que le extendió la mano cuando luchaba por hacerse un espacio en el fútbol. Reimond Manco confesó en una entrevista quién es el personaje detrás de la popular frase ‘Lo justo Tío Pacori’. Dicho nombre apareció impregnado en su camiseta tras celebrar un gol con la selección peruana en el Sudamericano Sub 17.

Dicha escena corresponde al duelo frente a la selección brasileña donde la Bicolor ganó 2-1 con goles de Reimond Manco y Christian La Torre.

El jugador de Sport Boys fue abordado por ese tema en el programa Al Ángulo donde estuvo como invitado. El conductor del espacio televisivo, Franco Cabrera, inició la entrevista con una duda que le rondaba la cabeza. ¿Quién es tu Tío Pacori?

Entre risas Reimomd Manco respondió: “Mi tío William Pacori es una persona muy importante, es un buen ser humano que siempre trata de apoyar a los mejores”.

El atacante de la Misilera también reveló que dicho personaje ayudaba a otros compañeros con los que compartía camerinos en Alianza Lima y la selección peruana.

“Antes de eso, no solo a mí, ya había un grupo de cuatro jugadores a los que regalaba chimpunes, nos daba para los pasajes. Cuando nos fuimos (al Sudamericano Sub 17) cualquiera que hacía gol, menos Eder (Hermoza), que se sacó pero que no podía hacer goles, lo tenía que celebrar de esa forma. El tío ni sabía, era una sorpresa muy especial para él”, relató el jugador de 29 años.