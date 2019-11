Contundente advertencia de DT de Chile: “Si no hay fútbol, me tengo que ir” [VIDEO]

Después de que los jugadores de la selección chilena se negaran a jugar el partido amistoso contra su similar de Perú el 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, el entrenador de la Roja, el colombiano Reinaldo Rueda, amenazó con dejar el cargo por la inestabilidad futbolística que arrastra el país tras los conflictos sociales.

“Me da tristeza y me caliento si algo lo motivaba a uno venir acá es el desarrollo y todo lo que mostraba Chile, lo que significa la cultura futbolística chilena, como país, sociedad y vivir este momento. No sabemos que pasará de aquí a marzo y se esta volviendo como una frase de cajón”, dijo Rueda en conferencia de prensa.

“Como le decía a los jugadores del extranjero, no convoco a los jugadores de la liga nacional para que se ponga al día y adelante unas fechas durante el parón de FIFA cuando es mi poder convocarlos, pero la liga no juega. Estamos perdiendo todos. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay, me tengo que ir”, agregó Rueda, quien se mostró preocupado por la situación de los equipos que representarán a Chile en la próxima Copa Libertadores y Sudamericana.

El plantel chileno tomó la decisión tras una reunión realizada en el Complejo Juan Pinto Durán, donde esta mañana La Roja había comenzado la preparación del amistoso ante Perú. Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes.

El partido amistoso entre la selección peruana y Chile estaba programado para el martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional.