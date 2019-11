Francia vs. Moldavia EN VIVO: horario, canales y dónde las Eliminatorias Eurocopa 2020

Francia vs. Moldavia cara a cara EN VIVO desde el Stade de France de la ciudad de Saint-Denis (EN DIRECTO ONLINE por DirecTV Play) este jueves a las 2:45 p. m. (en horario peruano) en encuentro del Grupo H de las Eliminatorias Eurocopa 2020. Recuerdo que podrás seguir el minuto a minuto del duelo vía La República Deportes.

Francia, vigente campeona del mundo, e Inglaterra, una de las selecciones más en forma de la actualidad, se hallan a un paso de sellar su billete para la Eurocopa 2020, una competición cuyo vigente campeón, Portugal, no depende de sí mismo para asegurar este jueves su presencia en la cita continental.

Con seis de los 24 clasificados ya conocidos, la confirmación de las tres históricas selecciones de Europa occidental adornaría un cartel en el que no se esperan ausencias significativas en junio del próximo año.

Para Kylian Mbappé y sus compañeros, una victoria contra Moldavia será suficiente para obtener el billete para la Eurocopa.

Pero el delantero del PSG, que vuelve tras perderse dos convocatorias con Francia por lesión, podrá incluso tener la clasificación asegurada unos minutos antes del inicio del partido, si Islandia no derrota a Turquía.

"A la vez hay que ser optimista, porque somos segundos en la clasificación FIFA, y Moldavia es 175ª, pero somos cautos porque un mal partido puede ocurrir", explicó Guy Stéphan, adjunto del seleccionador Didier Deschamps.

Además, los galos no podrán contar con los lesionados Hugo Lloris, Paul Pogba, Blaise Matuidi y Lucas Hernandez.

Con información de AFP

Francia vs. Moldavia EN VIVO: horario para ver las Eliminatorias Eurocopa 2020

Podrás ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020 entre Francia vs Moldavia EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- España: 8: 45 p. m.

- México: 1: 45 p. m.

- Perú: 2:45 p. m.

- Ecuador: 2:45 p. m.

- Colombia: 2:45 p. m.

- Chile: 4:45 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 2:45 p.m.

- Bolivia: 3:45 p.m.

- Venezuela: 2:45 p.m.

- Argentina: 4:45 p.m.

- Uruguay: 4:45 p.m.

Francia vs. Moldavia EN VIVO: Canales para ver las Eliminatorias Eurocopa 2020:

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Francia vs. Moldavia EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020 sigue la guía de canales de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Bélgica: Eleven Sports 2 Belgium

- Brasil: Space Brazil, Esporte Interativo Plus

- Canadá: TSN GO

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- China: iQiyi

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Cuba: ESPNPlay Caribbean

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports EcuadorFrancia Molotov, M6

- Alemania: DAZN Germany

- Internacional: UEFA TV

- Corea del Sur: SPOTV

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV3

- Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, ESPNPlay Caribbean

- Rusia:Матч! Футбол 2

- Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Mix

- Estados Unidos: TUDNxtra, ESPN+

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Francia vs. Moldavia EN VIVO por las Eliminatorias de la Eurocopa 2020: ¿Dónde ver el partido?

Francia vs. Moldavia EN VIVO juegan HOY y podrás seguir todo el encuentro minuto a minuto, además de conocer el pronóstico, alineaciones y resultado, a través de la transmisión que ofrece La República Deportes.