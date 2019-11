La sentida despedida de Mister Chip tras el retiro de David Villa [FOTO]

El delantero español David Villa, quien milita en el Vissel Kobe de Japón, anunció este miércoles su retiro del fútbol al final de temporada luego de 19 años de carrera. “Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí", señaló el ‘Guaje’ Villa a través de una conferencia de prensa.

La noticia sorprendió al popular estadístico y periodista español, Mister Chip, quien dedicó unas sentidas palabras, mediante su cuenta oficial de Twitter, al máximo goleador de la selección española con 58 goles en 98 partidos internacionales, siendo clave en las conquistas de la Eurocopa 2008 y 2012 y el Mundial Sudáfrica 2010.

“Cualquier cosa que te diga se va a quedar muy corta para que entiendas lo que nos has hecho sentir. Para que sepas lo inmensamente agradecido que estoy por tu compromiso y toda la felicidad que nos has dado. Mi foto de perfil es tuya durante los próximos 7 días. Gracias Guaje”, publicó Mister Chip.

Mister Chip

David Villa tuvo una trayectoria intachable que comenzó en el Sporting de Gijón en la Segunda División de España. Luego pasó por el Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, New York City (Estados Unidos), Melbourne (Australia) y Vissel Kobe (Japón).

“Aunque ya no estaré en el campo, continuaré involucrado en el fútbol de otras maneras y continuaré contribuyendo al mundo del fútbol”, concluyó Villa, quien en 2020, invertirá en el club Queensboro FC de Nueva York que participará en la Segunda División de Estados Unidos.