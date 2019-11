Rodrygo revela que fichó por el Real Madrid para jugar con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es una leyenda viva del fútbol y pese a que no pasa por un gran momento en la Juventus, igual sigue siendo ídolo de multitudes. Muchos niños que soñaban con jugar a su lado son ahora futbolistas profesionales. Uno de esos jóvenes es Rodrygo, la perla del Real Madrid.

El crack de solo 18 años vistió la camiseta del Santos en Brasil y a muy temprana edad llamó la atención de varios clubes europeos. El conjunto ‘merengue’ no la pensó dos veces y lo fichó. Se lesionó y recién debutó en septiembre, pero no fue hasta la semana pasada donde demostró de que está hecho: metió un triplete ante Galatasaray por la Champions League.

PUEDES VER Cristiano Ronaldo podría ser sancionado por dos años, según exmundialista italiano

El popular Rodrygo acaparó las portadas de los medios españoles y con sus goles le llenó los ojos al entrenador Zinedine Zidane; por eso ya ha disputado dos partidos enteros y ahora aparece siempre en el banquillo. Sin embargo, el jugador brasileño pone paños fríos a su espectacular momento.

El joven delantero ofreció una entrevista al diario AS y no dejó nada a la especulación. Pero lo que más sorprendió fue su madurez. “La preparación de un futbolista no es sólo en los entrenamientos. Es en gran parte mental, en prepararse para que el éxito no te suba a la cabeza. Saber lidiar con la fama y no acabar siendo presumido o presuntuoso”, sostuvo.

Rodrygo y su sueño con Cristiano Ronaldo

Rodrygo confesó que el sueño de su vida era estar al lado de su ídolo, CR7: “Yo quería jugar con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y es una pena que él se haya ido porque creo que ahora sería muy difícil jugar a su lado. Soy muy joven todavía para hablar de ocupar espacio dejado por un jugador como él que es uno de los más grandes de la historia del club. Sino el más grande. No quiero cargar con la presión de sustituirlo”.

Despegue en Turquía y llamado al ‘Scratch’

“Me siento realizado. Pleno. Era un sueño de niño y poder llegar aquí (Selección Brasileña) y actuar lado a lado con algunos de los mejores futbolistas del mundo, que sigo sus carreras desde hace tanto tiempo, es una alegría que no sé explicar en palabras. Es una felicidad muy grande estar viviendo todo lo que está pasando en mi vida”, declaró.

“Uno se prepara toda la vida para que las cosas puedan salir bien pero nunca que yo iba a imaginar que todo iba a pasar así tan rápido. Así que claro que fue una sorpresa tremenda para mí. Yo hace poco estaba esperando debutar en la Champions y como mucho hacer un gol. Ahora, hacer un hat-trick como yo lo hice, nadie espera una cosa como esta. Así que no sé explicar lo que sentí después del partido. Sólo pude disfrutar del momento único y tan especial”, señaló Rodrygo.