Carlos Bianchi y su esposa protagonizan divertido video para invitar a su fiesta de los “140 años”.

La faceta oculta del Virrey. Carlos Bianchi, exentrenador de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Atlético de Madrid, entre otros, es protagonista junto a su esposa de un divertido video invitando a su fiesta de los “140 años”. El exfutbolista aparece en el clip junto a su amada Margarita bailando, actuando entre una cálida conversación.

Casi la totalidad del video fue grabado dentro de un auto mientras paseaban por las calles de la Ciudad Buenos Aires. El Virrey y su esposa quieren celebrar a lo grande sus cumpleaños número 70, este fue el motivo para crear el curioso clip que está circulando en las redes sociales.

Bianchi y Margarita extienden la invitación a su fiesta con un divertido musical donde parodian algunas canciones populares como: “Yo no quiero media novia” de Palito Ortega, “Será que no me amas” de Luis Miguel y “Una cerveza” de Ráfaga.

Este no fue el único detalle que se aprecia en el video, en el recorrido aparece la cancha de Vélez Sarsfield, club donde surgió como futbolista Carlos Bianchi y que años después tomó la dirección técnica cuando colgó los chimpunes.

En el material audiovisual también destacan los subtítulos en inglés, seguramente por los invitados extranjeros al evento.

“Marga y Carlos. The 140’s. Saturday December 21. 12:30 horas. Elevage Resort. Ruta 6 km. 72. Gral Rodríguez”, dice el anuncio oficial.

El diálogo de Carlos Bianchi y esposa Margarita

Margarita: ¡Ay Carli se acerca la fecha!

Bianchi: ¿Y qué hacemos con los invitados?

M: Hay que llamarlos por teléfono, porque todos tienen que estar.

B: Vienen los 140, ya la fiesta a preparar.

M: Celebremos nuestra historia, desde que yo era tu novia.

B: Quedará en nuestra memoria.

M: Súper fiesta quiero yo.

B: ¿Y la gente cómo tiene que ir vestida?

M: Tematizados todos de blanco. Y bien loqueados tienen que estar.

B: ¿Estás segura Marga de esto?

M: Con otra ropa no van a entrar. Channel, Armani, Vuitton, Gabbana, ya me imagino glamour total.

B: Será un encuentro inolvidable.

Ambos: Todos juntos a celebrar

B: Marga, ¿hasta qué hora va a durar?

M: Seguro hasta la noche, que la fiesta no para.

Ambos: Sorpresas como nunca, risas garantizadas.

Ambos: Porque los 140 están aquí. Y los queremos compartir. Porque la vida nos unió. Y celebremos el amor, amor, amor.

B: Ustedes, no falten ehhh.

M: Los esperamos a todos.

B: Puntuales.

M: Y todos vestidos de blanco (en francés).

B: Y todos vestidos de blanco (en italiano).

Ambos: Chau.