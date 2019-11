’Puma’ Carranza toma su primera clase de inglés: “The ‘U’ is the ‘U’” [VIDEO]

No cabe duda que el Jose Luis Carranza es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universitario y en esta ocasión sorprendió y enterneció al revelar que está tomando clases de inglés para viajar a Disney en compañía de sus nietos.

Es así que ‘El puma’ fue protagonista de una divertida secuencia en el programa “En boca de todos”, donde demostró sus primeras ‘pataditas’ dominando el nuevo idioma.

“What’s your name”, preguntó el profesor al exvolante crema dándole después un ejemplo. “My name is José Luis”, respondió el ‘Puma’ ante la presencia de todos sus compañeros. Sin embargo, tuvo algunos problemas para responder cuál era su apellido.

El profesor de inglés también le hizo una serie de preguntas al ‘Puma’. Una de estas fue quiénes eran sus jugadores favoritos. “Paolo Guerrero, ‘Loco’ Vargas”, respondió el exentrenador y excapitán de Universitario de Deportes.

Posteriormente, el tricampeón 98-99-2000 con camiseta merengue aseguró que la edad no es un obstáculo para aprender. “Nunca es tarde para aprender, me estoy preparando para ir a Disney”, sostuvo.

El ‘Puma’ cerró el segmento con la picardía que lo caracteriza, transformando su frase celebre al inglés y despertando la alegría en sus compañeros de clase. “The 'U' is the 'U'”, finalizó.