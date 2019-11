La confesión de Christian Ramos sobre el partido de Alianza Lima: “Estuve nervioso”

Alianza Lima desperdició la oportunidad de ubicarse como único líder del torneo Clausura el último domingo ante Binacional. Christian Ramos, exjugador del club y ahora en Universitario, reveló lo que sintió cuando su esposa le contaba lo que estaba pasando en Juliaca.

El partido terminó con dos penales errados por los íntimos, uno cobrado por Felipe Rodríguez en el primer tiempo y otro por Adrían Ugarriza en el segundo. Por si fuera poco, minutos después, el último jugador estrelló un disparo contra el travesaño.

Con el resultado, Universitario y Alianza Lima colideran la tabla del torneo de la segunda mitad del año. Muchos hinchas ahora sueñan con una final que pueda definir al campeón.

Durante una entrevista al programa 'Fútbol como cancha’, ‘La sombra’ contó que todas las incidencias del partido del conjunto ‘blanquiazul’ le eran contadas por su pareja en directo.

“Estaba nervioso por el partido de Alianza, mi señora me dijo que había penal para ellos. Pensé que si la metían iba a ser bien difícil que se lo empaten. Luego me avisó del segundo, pero la suerte no estaba para ellos”, reveló.

Declaraciones de Christian Ramos. Foto: Twitter/Fútbol Como Cancha

Al ser consultado sobre la posibilidad de una final entre cremas e íntimos, indicó que no lo ha conversados con sus compañeros. “Creemos que esto se define hasta la última fecha”, sostuvo el futbolista de 31 años de edad.

Ambos equipos comparten las primeras posiciones con 29 puntos. El próximo partido de Alianza será ante Sport Huancayo este viernes 15 de noviembre a las 8:00 p.m., de local; mientras Universitario visitará a UTC de Cajamarca el domingo a las 03:30 p.m.

En el caso de que a la última fecha ambos equipos se encuentren igualados en puntaje, deberán de sostener un partido extra para decidir quien alzará el trofeo del torneo Clausura 2019 y luchará por ser el campeón nacional de la Liga 1.