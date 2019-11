Sterling aclara su pelea con Joe Gómez: “Fueron cinco o diez segundos”

Los fuertes roces que Raheem Sterling tuvo con Joe Gómez han repercutido en la situación del jamaiquino nacionalizado inglés en la Selección de Inglaterra. El jugador de 24 años ha sido apartado para el encuentro que los ‘Pross’ tendrán contra Montenegro el próximo domingo 17 de noviembre.

El hecho se dio luego de otro enfrentamiento entre Raheem Sterling y Joe Gómez, quienes volvieron a chocar en el entrenamiento del pasado lunes a casa del Liverpool vs Manchester City del fin de semana.

De acuerdo a información de los medios de Inglaterra, Raheem Sterling agarró del cuello al jugador del Liverpool y le dijo: “¿Sigues siendo el tío grande?”. Y al ser apartado ante el juego de la Selección de Inglaterra contra los balcánicos, el delantero relató detalles de su gresca con su compañero vía Instagram.

Mensaje de Sterling sobre pelea con Gomez

“Lo primero y más importante, todo el mundo sabe lo que ese partido significa para mí. Todos saben que yo no soy de esa forma. Joe y yo tuvimos unas palabras, aclaramos las cosas y seguimos adelante”, se lee en el mensaje de Sterling. “Estamos en un deporte en el que las emociones son altas y soy suficientemente hombre para admitir cuándo las emociones me superan”, agregó el jugador del Manchester City.

Y siguió: “Joe y yo estamos bien y entendemos que fue una cosa de 5 0 10 segundos, está superado y no queremos hacer de esto algo más grande de lo que es. Vamos a enfocarnos en nuestro partido del jueves”. The Sun, el reconocido medio inglés, afirmó que el mismo Joe Gomez le pidió a Southgate, técnico de Inglaterra, que el tema no pase a mayores y que Sterling no abandone la concentración del equipo.