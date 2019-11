Carlos Zambrano: “Para estar en la selección hay que tener continuidad y no creo que me aguanten tanto”

El futbolista de la selección peruana Carlos Zambrano llegó a Miami (Estados Unidos) para ponerse bajo las órdenes de Ricardo Gareca de cara al partido amistoso que disputará frente a Colombia el próximo 15 de noviembre.

En su arribo a suelo norteamericano, el zaguero del Dinamo de Kiev agradeció al Tigre por el respaldo, ya que no disfruta de continuidad con el cuadro ucraniano.

“Gracias a Dios tengo nuevamente la confianza del profesor (Ricardo Gareca), sabiendo que mi club no tenga continuidad, no es un gran momento personalmente y estar en la Selección me motiva un poco más”, atinó Zambrano en una entrevista concedida a Movistar Deportes.

“Para estar en la selección hay que tener un poco más de continuidad y no creo que me aguanten tanto aquí”, continuó el popular 'León'.

Carlos Zambrano sabe que su presente en Europa no es grato y buscará salir de Kiev para encontrar regularidad. “Es muy complicado, lo tengo muy claro, ya acaba este año y prefiero buscar nuevos horizontes, no quiero esperar más tiempo. Ellos ya saben que quiero jugar y para estar en la Seleccion necesito tener mas continuidad”, acotó el central Bicolor.

La selección peruana jugará este viernes 15 de noviembre frente a su similar de Colombia en Miami a partir de las 20:00 horas (horario peruano) por fecha FIFA.