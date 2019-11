El hipnotizador de balones: Luis Reyes representa al Perú en Mundial de Freestyle

Luis Reyes tiene magia en sus pies, una relación de amistad eterna con el balón que hace que siempre regrese a él. Cual encantador de culebras, puede hacer que el esférico gire de un lado a otro, suba y baje desafiando la gravedad y se pasee por todo su cuerpo como si fuera una extensión de su anatomía.

Luego de terminada aquella danza hipnotizante, Luis vuelve a casa para descansar sabiendo que al día siguiente le espera un día más de duro entrenamiento. No puede claudicar ya que la vida de un freestyler de élite lo obliga a mantener el nivel que lo ha llevado a ser 4 veces campeón nacional, estar en el Top 20 del mundo y ser el único representante peruano en el Mundial de Red Bull en Miami.

Este torneo es uno de los más relevantes del planeta y reúne a los mejores freestylers de más de 50 países. La competencia arranca este 13 de noviembre y Luis Reyes ya está listo para romperla una vez más. "Estoy muy emocionado, el miércoles daré todo de mí en las clasificatorias para poder estar el sábado entre los 16 mejores, espero dar la talla", aseguró.

El origen de una pasión

Luis era un niño como cualquier otro, un pequeño que soñaba jugar al fútbol de manera profesional. No obstante, mientras comandaba la delantera de la categoría ‘96 de Cantolao, sufrió una lesión en la pierna derecha que lo dejó buen tiempo enyesado y alejado de las canchas. Dispuesto a no perder el tiempo, comenzó a trabajar en una de sus taras, el dominio con la 'zurda'.

Al principio le costó, no podía pasar de 20 seguidas, pero como buen ‘chalaco’ siguió intentando para ir mejorando y poco a poco, una nueva cara del fútbol se le fue mostrando. Cuando volvió a las canchas, mantenía las dominadas como un hobby, hasta que un hecho cambió todo. “Un día vi en un programa de televisión a un freestyler peruano que hizo un truco que me impresiono (Touzani Around The World), fui a una cabina de internet, busqué videos de ese movimiento, lo apunté en un papel y lo practiqué hasta que me salió”, relata.

La técnica se fue perfeccionando pero el apoyo tardó en llegar. Ahora, lejos quedaron aquellos días en que Luis tenía que juntar sol por sol y su madre solicitar préstamos para que pueda viajar a sus competencias. Nueve años después de haber iniciado en el freestyle, los logros comenzaron a llegar, los auspiciadores empezaron a llamar y los sueños se hicieron cada vez más ambiciosos.

Puertas para el futuro

Una buena participación en Miami ayudará a Luis Reyes a subir en el ranking mundial y ganarse un puesto en el World Master del próximo año. Sin embargo, él piensa más allá. “Quiero crea más puertas para que los chicos las puedan abrir, quiero formar un antes y un después de este deporte en el país”, sostiene.

Luis sabe que la tarea es aún complicada pero ya sabe exactamente qué hacer y está dispuesto a hacer los sacrificios. “Estoy pensando mudarme a Europa para mejorar mi técnica, además de darle más identidad peruana a mi rutina, algunos le meten breakdance, yo podría meterle danza de tijeras por ejemplo”, agrega.

Sabías qué...

Mundial de Red Bull en Miami inicia este miércoles 13 de noviembre .Parte del jurado está compuesto por figuras del fútbol como el excapitán de la selección mexicana Pavel Pardo y el portugués Nani.

Entre los mejores freestylers que participarán están el noruego Erlend Fagerli, el brasileño Ricardinho y el holandés Jesee Marlet.