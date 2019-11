Nadal se molestó en rueda de prensa por una pregunta sobre su matrimonio [VIDEO]

El tenista alemán Alexander Zverev venció al número 1 del ránking ATP Rafael Nadal en el estreno del ATP World Tour Finals; campeonato que el español busca ganar por primera vez en su carrera deportiva.

Zverev, número 7 del ránking y vigente campeón del certamen que reúne a los ocho mejores tenistas de la campaña, derrotó por 6-2 y 6-4 al balear, en un game que duró una hora y 24 minutos.

Tras la derrota, Rafael Nadal acudió a conferencia de prensa y protagonizó un tenso episodio con un periodista que le cuestionó si el traspié ante su colega alemán era producto de su matrimonio.

“¿En serio me estás preguntando esto? ¿Es en serio o es una broma?”, le preguntó el mallorquín al reportero, quien le afirmó que era una consulta real.

“Llevo 15 años con la misma mujer con una vida totalmente estable y asentada. No importa si le pongo a ella un anillo o no. Soy un chico normal. A lo mejor para ti... ¿cuánto llevas casado?”, le preguntó un tanto molesto el español al periodista.

Rafael Nadal, por otra parte, aseguró que no tuvo una buena noche y por eso perdió frente al alemán Alexander Zverev. “La única excusa es que no he sido suficientemente bueno esta noche”, manifestó el ganador de 19 Grand Slams.