Selección Peruana: Yoshimar Yotún es duda para el amistoso con Colombia [VIDEO]

Perú y Colombia se verán las caras este viernes 15 de noviembre en el Estadio Sun Life de Miami, Estados Unidos, en un partido amistoso por la fecha FIFA. La ‘Bicolor’ ´tuvo ayer lunes su primer entrenamiento y una de las sorpresas fue la ausencia de Yoshimar Yotún dentro del plantel.

Y es que el volante de Cruz Azul hizo trabajos diferencias y no entrenó junto al resto de sus compañeros de la Selección Peruana. Todo parece indicar que Ricardo Gareca no lo arriesgará y lo dejará fuera del choque con los ‘Cafeteros’. Hay que recordar que el mediocampista tuvo una lesión en la parte posterior de su muslo izquierdo.

El técnico argentino ya tiene en mente el once que saltará al campo ante los colombianos, pero tendrá que variar el mediocampo debido a que Yotún aún no está recuperado al cien por ciento y es pieza indiscutible en su esquema. Cabe mencionar que el último juego que disputó el ex Cristal fue contra el América por la Liga MX el pasado 5 de octubre.

‘Yoshi’ no es el único sentido, ya que Renato Tapia también está sentido, pero es en menor escala. Paolo Guerrero también trabajó de forma diferenciada porque llegó con una molestia muscular, pero no es nada grave y estaría desde el arranque con Colombia.

El conjunto ‘Cementero’ decidió no convocar a Yotún para el choque con Santos Laguna del pasado domingo, donde su club perdió 3-1. Esto fue un indicio para el comando técnico del Perú sobre el estado del jugador nacional y tal parece que esperarán a que se recupere en su totalidad.