‘Chuky’ Lozano y su épica respuesta a quiénes lo calificaron de “fracaso” [FOTO]

Hirving ‘Chuky’ Lozano fue uno de los fichajes bombas de la Serie A en el pasado mercado de pases y un salto de calidad para su entonces nueva casa, Napoli. Sin embargo, la temporada no ha sido muy buena, con altibajos y el jugador mexicano no ha logrado ser el mismo que brillaba en PSV Eindhoven.

La prensa italiana lo ha criticado varias veces y en los últimos días calificaron su traspaso como “fracaso”; sobre todo por la cantidad que costó. Pero, menos que quedarse callado ‘Chuky’ Lozano respondió de manera contundente en su Instragam; incluso leyendas como Javier Zanetti o Arrigo Sacchi salieron a defenderlo.

El atacante mexicano primero se defendió y pidió tiempo para afianzarse completamente en la escuadra napolitana; luego se inspiró. Y es que se mandó con un mensaje recontra motivador que tuvo una gran repercusión en las redes sociales. “Para dejar huella hay que tocar el suelo antes de echar a volar”, así comenzó.

Chuky y el éxito

“Solo por si se te ha olvidado, recuerda que el éxito no eres tu saliendo de un entrenamiento. Éxito son las manos que te quitan los zapatos y te preguntan si eres feliz. Éxito no es un puñado de desconocidos aplaudiendo, sino quienes te quieren diciéndote que están orgullosos de ti. Es cuando lo que tienes que decir es más valioso que el silencio y cuando en silencio eres capaz de entender que hay cosas que simplemente no hace falta decir. Ya que estas ahí, hazte un favor y no seas una de esas personas que rozan a los demás a medias y se esfuerzan por hacer que no parezca amor. Eso es trampa”, señala.

“Amor son los ojos capaces de mirar más allá de la piel, más allá del caparazón. Es la piel que se eriza sin que se toquen y los hombros que sostienen mundos ajenos cuando estos están a punto de venirse abajo. Amor no es un anillo en el dedo anular; es llenarse las manos de admiración por otro ser humano, de carne que se corta y huesos que se rompen. Amor no es aquí y ahora, es donde sea y siempre. Ya sabes mi amor, tirar desde arriba y empujar desde abajo”, agregó el popular ‘Chuky’.

Momento difícil

“La valentía no es solamente tragar y sonreír, también es pegar un golpe en la mesa y cambiarlo todo, aunque se suponga romper un vaso y coser alguna herida. Valentía es cuando algo te toca el corazón y tú te dejas. Cuando tienes miedo y, aun así, vas. Un valiente no es quien nunca tiene miedo, eso es un mentiroso”, escribió el ‘Chuky’.

“Piérdete de vez en cuando y deja de buscar las cosas donde no están. Los sueños no son expectativas trajeadas que solo tienen limpios los zapatos; son lo que nace de sentir la tierra bajo los pies y de tirarse en plancha a por lo que nunca pensaste que podrías lograr sobrevivir y lograr conseguir”, concluyó el futbolista ‘azteca’.