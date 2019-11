Marcelo Gallardo lloró al hablar de sus padres previo a la final de Libertadores [VIDEO]

A falta de un poco menos de dos semanas para que River Plate y Flamengo se enfrenten en la primera final única de la Copa Liberadores 2019, el entrenador Marcelo Gallardo se dio un tiempo para visitar la escuela N° 12 Almirante Brown de Merlo para visitar una biblioteca futbolera que lleva su nombre.

En medio de los agradecimientos y las felicitaciones por llevar a River Plate a una nueva final de Copa Libertadores, el Muñeco se acordó de sus padres y no pudo continuar hablando ante los niños del colegio donde estudió la primaria, ya que rompió en llanto.

“Gracias a los organizadores, a las maestras, a la directora, a los chicos, a la prensa por haber venido hasta acá... Gracias a todos. Y gracias a mi papá. Estoy emocionado”, empezó diciendo el dos veces campeón de Copa Libertadores como técnico del Millonario, quien luego de unos segundos no aguantó las lágrimas.

“Todavía estoy emocionado, desde que entré por esa puerta se me vinieron recuerdos muy lindos. Todas las emociones juntas, todavía estoy medio sensible. La última vez que entré fue hace 30 años”, agregó Marcelo Gallardo.

Las emocionantes y emotivas palabras del estratega de River Plate terminaron con aplausos y una ovación por parte de los alumnos, quienes a una sola vez intentaron animar al exfutbolista coreando su apodo.

“Venir a este lugar es recordar un montón de cosas y muchísimas emociones. Perdónenme porque no me salen las palabras. Es un placer y un verdadero orgullo estar acá con ustedes. Iba a ser difícil este momento porque no sé manejarlo. Mi papá presente y mis hermanas, mi madre ya no está, pero está en mi corazón. Venir acá es recordar un montón de cosas”, finalizó Marcelo Gallardo.