Hinchas chilenos critican a Arturo Vidal por querer disputar amistoso contra Perú [FOTOS]

La selección chilena comenzará sus entrenamientos este miércoles con miras al partido amistoso contra su similar de Perú en Lima. Arturo Vidal y Charles Aránguiz, mediocampista de La Roja, aterrizaron en el aeropuerto de Santiago, y brindaron diferentes opiniones con respecto al encuentro tras el conflicto social que vive el país sureño.

El volante del Barcelona se mostró a favor de que se juegue el compromiso. “Estoy con el pueblo, se levantó, está pidiendo lo justo y sería lindo ganarle a Perú para que la gente se olvide un poco de lo que se está viviendo. Ojalá se solucionen estos problemas, que el fútbol pueda volver y nosotros, tratar de dar lo mejor con la selección”, dijo Vidal.

Mientras que el futbolista del Bayer Leverkusen insistió en que el duelo pactado para el 17 de noviembre debería suspenderse. “Hay un ambiente difícil y mi opinión es que no se debiera jugar, para respetar lo que está pasando en el país. Lo que está pasando en el país es serio. Yo creo que no se debiera jugar, pero es un tema a conversar", dijo Aránguiz.

Los hinchas chilenos se pronunciaron en Twitter luego de escuchar las declaraciones de Arturo Vidal y criticaron su postura de jugar el amistoso contra la selección peruana. Además, calificaron como ‘El Nuevo Rey’ a Aránguiz por respaldar al pueblo en la lucha contra el gobierno de Sebastián Piñera.

Hinchas chilenos critican a Vidal por querer disputar amistoso contra Perú.

“Charles Aránguiz lo entendió todo. Él es todo lo que está bien en el mundo. De Vidal nada que decir, vive en otro mundo” o “Vidal se olvidó de dónde viene, ya no se acuerda cuando niño no tenía que comer, ahora tiene dinero y no tiene idea lo que viven los chilenos en sus casas. Por eso es lucha”, fue el sentir de algunos usuarios chilenos en la red social.