Iván Rakitic sobre su suplencia en el Barcelona: “Me han quitado la pelota” [VIDEO]

Uno de los futbolistas principales en la temporada del Barcelona es el del croata Iván Rakitic, y no precisamente por sus buenas actuaciones en el campo de juego, sino por la poca actividad deportiva que ha tenido en la actual campaña y que lo tiene en un mal momento personal.

Así lo confesó para el programa español ‘Mundo Valdano’, en donde aseguró sentirse triste por no jugar con el primer equipo del FC Barcelona.

“¿Cómo puede disfrutar uno? Jugando al fútbol. Y es como yo digo muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quitas un juguete? Se siente triste. Pues yo me siento igual, me han quitado la pelota. Me siento triste”, manifestó en primera instancia Rakitic.

El centrocampista croata asegura sentirse en su mejor etapa de su carrera y lo único que pide es una oportunidad para seguir colaborando con el elenco 'blaugrana'.

“Entiendo y respeto las decisiones del entrenador o de un club o lo que sea, pero creo que he dado muchísimo en estos cinco años y pico que ya llevo aquí", subrayó el balcánico.

"Lo que quiero es poder seguir disfrutando y eso es lo más importante para mí, después uno disfruta solamente jugando. Tengo 31 años, no tengo 38, y me siento en mi mejor momento”, finalizó el futbolista del Barcelona.