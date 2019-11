“No me siento reemplazante de nadie”: la respuesta de Benavente sobre la no convocatoria de Cueva

Cristian Benavente se reincorporó al plantel de la selección peruana luego de una larga ausencia con el objetivo de llenarle los ojos a Ricardo Gareca. A su vez, se refirió a la sorpresiva ausencia de Cueva en la convocatoria para los amistosos a disputarse en Estados Unidos y Lima.

Como se recuerda, el volante del Santos viene pasando un duro presente en su carrera futbolística luego de que la dirigencia del club brasilero informara que no volverá a jugar en lo que resta de la temporada.

El ‘Chaval’, a su llegada a Miami para unirse a los entrenamientos de la ‘Bicolor’ previo a los amistosos internacionales, fue consultado sobre si se siente el sustituto del exjugador de Alianza Lima.

“No, no me siento reemplazante de nadie, la verdad. Vengo para aportar al grupo. No creo que haya que nombrar a unos que son titulares, otros reemplazantes; simplemente jugamos todos”, afirmó el volante del Nantes francés.

Sobre la situación de alejamiento de Cueva, indicó: “Que falte un jugador importante para la Selección Peruana como Christian Cueva es algo anecdótico. Siempre tuvo un buen rendimiento con la bicolor así que siento que se merece estar. Todos sabemos que es un buen jugador”.

El primer encuentro que disputará la ‘Blanquirroja’ será ante Colombia este jueves 14 de noviembre a las 8:30 p.m. (hora peruana). El siguiente rival a vencer será Chile en el Estadio Nacional de Lima.

Ambos amistosos por fecha FIFA servirán de preparación para las elimintarios al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América del próximo año a jugarse en Argentina y Colombia.