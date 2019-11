Muñeco Gallardo llora de emoción al visitar la escuela donde estudió [VIDEO]

Marcelo Gallardo se quebró de emoción al visitar su alma máter. Este lunes el Muñeco llegó a la escuela N° 12 Almirante Brown para la inauguración de una biblioteca futbolera. El centro educativo está ubicado en Merlo, la ciudad natal del exfutbolista. Al pisar las aulas recordó sensaciones que vivió en el emblemático lugar que fue parte de sus primeros pasos antes de la fama.

En un video que circula en redes sociales se aprecia al estratega de River Plate ingresando sorpresivamente a un aula de clase. Dentro de este ambiente, la maestra y alumnado lo recibieron entre aplausos. Tras el agasajo, el DT invitó a los pequeños a tomarse una foto grupal para el recuerdo.

PUEDES VER Se confirmó el itinerario de River Plate en Lima de cara a la final de Copa Libertadores

“Todavía estoy emocionado, desde que entré por esa puerta se me vinieron recuerdos muy lindos. Todas las emociones juntas, todavía estoy medio sensible. La última vez que entré fue hace 30 años”, expresó el Muñeco en evidente emoción al recordar la ayuda de su padre.

“Venir a este lugar es recordar un montón de cosas y muchísimas emociones. Perdónenme porque no me salen las palabras. Es un placer y un verdadero orgullo estar acá con ustedes. Iba a ser difícil este momento porque no sé manejarlo. Mi papá presente y mis hermanas, mi madre ya no está pero está en mi corazón. Venir acá es recordar un montón de cosas”, continuó el DT del Millonario.

Para cerrar este emotivo reencuentro dijo: “Lo más lindo era jugar a la pelota, jugar al fútbol, era lo que más me ilusionaba. Cuando dejé de jugar, porque el tiempo llega para todos, decidí ser entrenador y hacer mi carrera. No tuve mucho tiempo para descansar, pero me gustó porque ya tenía una idea clara de lo que quería hacer. No me arrepiento, me gusta mucho, me emociona lo que hago”.

Marcelo Gallardo junto al plantel del River Plate estarán en Lima antes del 23 de noviembre fecha donde se jugará la gran final de la Copa Libertadores 2019. El club argentino defenderá el título frente al Flamengo en un duelo que se desarrollará en el estadio Monumental de Ate.