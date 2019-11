Arquero que iba a suplir a Navas queda ‘atrapado’ en Bolivia tras crisis por la renuncia de Evo Morales

Recibió el llamado de su selección pero no podrá asistir. La crisis que se vive en Bolivia y gira alrededor de Evo Morales no solo afecta a la clase política, el fútbol también fue tocado. Leonel Moreira, arquero del Bolívar, no pudo salir del país altiplánico para sumarse a los entrenamientos de Costa Rica. ¿El motivo?, el aeropuerto de La Paz fue cerrado tras la renuncia el último domingo del expresidente.

El golero fue llamado para suplir a su compatriota Keylor Navas que sufrió una lesión el pasado sábado mientras calentaba con el PSG. Su convocatoria estaba predispuesta para afrontar los duelos correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Curazao y Haití.

La federación de fútbol costarricense se pronunció a través de un vocero para esclarecer este tema.

“Como todos saben, la situación política en Bolivia está bien complicada con la renuncia el domingo del presidente Evo Morales. Leo tenía el vuelo a las 2 de la madrugada de este lunes, por que llegó a las 10:00 p.m. del domingo al aeropuerto, pues según sus propias palabras era más seguro esperar ahí, dadas las situaciones en las calles, donde incluso se declaró toque de queda. Sin embargo, al final cerraron el aeropuerto y cancelaron todos los vuelos, por lo él que tuvo que permanecer allí toda la noche, al no pudo viajar”, explicó Álvaro Herrera, funcionario de la federación costarricense.

Comunicado de la Federación de Costa Rica.

“La situación está muy inestable en La Paz y cualquiera de nosotros se sentiría intimidado, por lo que está sucediendo afuera y también él se siente un poquito frustrado porque querían venir a Costa Rica, a representar a su país, a estar con la selección y por una situación totalmente fuera de su control no puede venir”, añadió Herrera.

Tras esta eventualidad, el DT de Costa Rica, Ronald Gonzáles, convocó a guardameta Bryan Segura, que se unirá a las prácticas recién este martes.