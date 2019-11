Humberto Bandenay vuelve a FFC: pelea este miércoles ante argentino

“No se trata de que tan duro golpees, sino qué tan duro puedes ser golpeado y seguir avanzando”, le dijo ‘Rocky’ a su hijo en una frase cinematográfica que está inscrita en la mente de todos los peleadores de MMA que han sufrido una derrota. Humberto Bandenay lo tiene muy claro.

Tras un espectacular debut en UFC, Humberto perdió sus siguientes combates y dejó la empresa. Sin embargo, el fuego en su alma no se ha apagado y ahora vuelve a emprender un nuevo sueño, esta vez volviendo a casa, a la empresa en donde levantó títulos y se mostró para salir al extranjero. El camino a la cima es largo e inicia este miércoles 13 de noviembre en FFC 41 ante el argentino Bruno Conti.

Para tu regreso a Perú ¿Por qué elegiste FFC?

Me han ofrecido opciones muy buenas pero existe un grado de amistad con el organizador, se llegó a un buen acuerdo con una paga muy interesante, similar a lo que se gana afuera, es una oportunidad que no quería rechazar. Además, pelear en mi país, con mi gente, con mis amigos, mi familia, en un evento que ya conozco, es sumamente atractivo

¿Qué se siente volver a pelear para el público peruano?

Es muy bonito poder regresar a mi país, estuve mucho tiempo afuera viajando, haciendo campamentos y no hay nada mejor que volver en el evento donde fui dos veces campeón. Ya estoy ansioso por el 13 de noviembre.

¿Qué conoces de tu rival, el argentino Bruno Conti?

De eso se encargó mi equipo, ya me han dicho como pelea y estamos elaborando el plan. No he visto muchas peleas de él, pero si he visto algunos videos y ya más o menos sé cuál es su juego.

¿Cómo hace un peleador para dejar una mala racha de derrotas y levantarse?

Es parte del juego, un peleador tiene que saber que la derrota es parte del deporte, tienes que tomarlo de la mejor manera. Así como obtengo mis victorias y lo tomo con calma, de las derrotas uno aprende a no cometer los mismos errores.

¿Cuál es la meta de Humberto Bandenay para el futuro?

Con mi manager ya estoy barajando algunas ofertas muy buenas del exterior, no quiero adelantar nada, hay que esperar hasta el próximo año. Lo inmediato es ganar el Grand Prix de los 66 Kg. y el título de FFC.

UFC: Codeándose con los mejores

¿Cómo te avisan que ibas a debutar en UFC?

Yo estaba entrenando en California, ya tenía una pelea pactada en México. De pronto, mi manager me manda un mensaje diciendo que me olvide la otra pelea que voy a pelear en UFC en solo dos semanas. La noticia fue alucinante, salté, grité. Felizmente ya venía entrenando y cortando peso.

Tu KO a Martín Bravo fue un debut soñado en UFC...

Fue muy emocionante, debutar así en UFC, llevarme el bono de la noche, fue el KO más rápido en mi categoría. Se vivió, se disfrutó pero eso ya quedó en el pasado y ahora el enfoque es otro.

¿Qué es lo que más rescatas de tu experiencia en UFC?

Todo lo que aprendí, los momentos vividos, haber podido compartir con mi equipo de entrenamiento en diversos países. Esos momentos, para un peleador son únicos.

¿Sientes que el MMA en Perú está evolucionando?

Sí, de hecho, hay bastantes talentos. Hay mucha gente con las condiciones de llegar no solo a UFC, sino a otros eventos importantes. Lo que se debe hacer es sumar más peleadores que tengan ese hambre de victoria porque es un deporte muy sacrificado.

¿Te sientes bien en la división pluma? ¿Piensas cambiar en algún momento?

Quizás, aún no sé. Ahora voy a pelear en 66 Kg. Vamos a ver como reacciona mi cuerpo. Yo realmente corto bastante peso y a veces me dificulta desarrollarme bien de round a round. Felizmente estoy trabajando con un nutricionista que me está ayudando. Creo que incluir nuevas divisiones de peso le acomodaría más a los peleadores para que el desgaste no sea tan intenso.

¿Prefieres seguir un plan o decidir de acuerdo a lo que se presente en la pelea?

Siempre se planta una estrategia, pero a veces el oponente la sabe manejar y ahí es donde tengo que poner mis habilidades para cambiar de plan, un peleador siempre tiene que estar apto para cambiar el juego. Me gusta pelear de pie, estoy aprendiendo bastante el tema de piso, no te puedes dar el lujo de no entrenar algún área. Yo soy de la generación que entrenó desde el comienzo MMA y me preparé en todo.

FFC 41 se llevará a cabo este miércoles 13 de noviembre en el Coliseo El Rosedal de Surco. En total serán 12 peleas en disputa, además del Bandenay vs. Conti, otro enfrentamiento entre un peruano y un argentino servirá como co-main event. Martín Molledo, uno de los mejores peso pluma del país se medirá ante Juan Pablo ‘El León’ Varela, representante del país ‘gaucho’.