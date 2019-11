España vs. Francia Sub 17: hora y canales para seguir EN DIRECTO el pase a la semifinal del Mundial de Brasil

VER EN VIVO España vs. Francia | Transmisión EN DIRECTO del Mundial Sub 17 | La Furia Roja mide fuerzas frente a los Galos en los cuartos de final del torneo juvenil HOY en el estadio Olímpico Pedro Ludovio Teixeira de Goiana. El choque entre ambas escuadras se disputará desde las 2:30 p.m. (Perú) y 8:30 p.m. (España) con transmisión para televisión de DirecTV Sports / Gol TV.

España vs. Francia Sub 17 EN VIVO: ¿cómo llegan los españoles?

Los ibéricos atraviesa por un buen momento antes de afrontar el España vs. Francia Sub 17. En el camino del presente Mundial Sub 17 no saben lo que ser derrotados, en fase de grupos sumaron dos triunfos y un empate, mientras que en octavos vencieron 2-1 a Senegal.

La Furia Roja dejó en el camino a la escuadra africana gracias a los goles de Robert Navarro y Germán Valera. De la mano del DT David Gordo, el combinado español buscará la clasificación histórica para las semifinales en el torneo juvenil. En la previa del España vs. Francia Sub 17, el estratega dejó una frase para sus pupilos, “el mensaje es que sean ellos mismo y que disfruten”.

El defensa Adrián Gómez también se refirió al cruce frente a Francia por el pase a las semifinales. “La clave pasa por tener el balón nosotros”, indicó.

España vs. Francia EN VIVO por el Mundial Sub 17: últimos partidos de la Furia Roja

- España 2-1 Senegal | Mundial Sub 17

- Camerún 0-2 España | Mundial Sub 17

- España 5-1 Tajikistán | Mundial Sub 17

- España 0-0 Argentina | Mundial Sub 17

España vs. Francia EN VIVO por el Mundial Sub 17: últimos partidos de los Galos

- Francia 4-0 Australia | Mundial Sub 17

- Haití 0-2 Francia | Mundial Sub 17

- Corea del Sur 1-3 Francia | Mundial Sub 17

- Francia 2-0 Chile | Mundial Sub 17

Hora para VER EN DIRECTO España vs. Francia por el Mundial Sub 17

- Perú: 2:30 p.m.

- México: 2:30 p.m.

- Colombia: 2:30 p.m.

- Ecuador: 2:30 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 2:30 p.m.

- Venezuela: 3:30 p.m.

- Bolivia: 3:30 p.m.

- Paraguay: 4:30 p.m.

- Chile: 4:30 p.m.

- Argentina: 4:30 p.m.

- Brasil: 4:30 p.m.

- España: 8:30 p.m.

- Italia: 8:30 p.m.

Canales para seguir EN DIRECTO España vs. Francia por el Mundial Sub 17

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil SporTV

Canadá TSN GO

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica TUDN

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador TUDN

Guatemala TUDN

Honduras TUDN

Italia NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football

México TUDN, TUDN En Vivo

Nicaragua TUDN

Panamá TUDN

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

España Gol

Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Fox Sports 2, UNIVERSO NOW, UNIVERSO

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Canal para ver por televisión en territorio español el España vs. Francia del Mundial Sub 17

Este lunes 11 de noviembre se disputará el España vs. Francia por los cuartos de final del Mundial Sub 17. Este cotejo está pactado para las 8:30 pm (hora de España) y podrás seguir EN DIRECTO a través de Gol TV.

- Gol TV EN VIVO