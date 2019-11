Ver EN VIVO Cienciano vs. Santos FC: definen HOY al campeón de la Liga 2 2019

Cienciano vs. Santos FC EN VIVO | Ver Cienciano vs. Santos Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | HOY se enfrentan (EN DIRECTO vía Movistar Deportes) por la jornada final de la Liga 2 2019.

El partido más importante de la última fecha de la Segunda División del fútbol peruano se jugará en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, los goles, la premiación y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Santos FC por la Liga 2?

La transmisión del Cienciano vs. Santos FC EN VIVO, clubes que llegan con el mismo puntaje (41) a la fecha final de la Liga 2, está programado para las 3:00 p. m. (hora de Perú). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este decisivo encuentro:

México - 2:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami, Nueva York, Washington D. C.) - 3:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Paraguay - 5:00 p. m.

Chile - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

Luego de cuatro años de espera, Cienciano tiene la gran posibilidad de volver a la Primera División del fútbol peruano. Y es que el conjunto cusqueño (1° con 41 puntos) recibirá al Santos FC en un estadio que estará completamente lleno.

Los dirigentes del Papá habilitaron para este compromiso un total de 30 mil entradas. Los precios de los boletos son los siguientes: 50 soles para para tribuna occidente, 40 soles para Oriente, 30 soles para Norte y Sur a 25 soles.

Cienciano no sabe lo que es perder en la Liga 2 desde el 15 de setiembre, cuando perdió 2-1 ante Comerciantes Unidos. Desde entonces, los dirigidos por Marcelo Grioni acumulan una racha de siete partidos invictos y su última victoria fue el pasado fin semana contra el Juan Aurich por 4-2.

En tanto, Santos FC llega con mucha motivación a este choque en el Cusco, ya que a mitad de semana fueron favorecidos con el fallo a favor de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF), que le devolvió el punto perdido ante Atlético Grau.

De esta forma, equipos de Nasca, Ica, igualó en puntaje a su rival turno y tiene la convicción de malograrle la fiesta a un histórico club del fútbol peruano, que años anteriores se dio el lujo de ganar dos finales internacionales ante Boca Juniors y River Plate.

Canal de transmisión para ver EN VIVO Cienciano vs. Santos FC por Liga 2

Para no perderte los pormenores del Cienciano vs. Santos FC EN VIVO por la Liga 2, podrás seguirlo por estos canales de transmisión si estás en Perú: Movistar Deportes (no en Gol Perú).

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoaamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Chile: Movistar TV (432) y GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: DirecTV (Canal 431)

Cienciano vs. Santos FC: pronóstico y/o apuestas del partido por Liga 2

Te Apuesto: Cienciano (1.25), empate (4.30), Santos FC (8.00)

Inkabet: Cienciano (1.45), empate (4.30), Santos FC (6.25)

Bet365: Cienciano (1.44), empate (4.20), Santos FC (6.00)

Alineaciones probables del partido Cienciano vs. Santos FC por Liga 2

Cienciano: J. Barbieri; E. Kuncho, J. Cuero, J. Salazar, J. Lojas; Jorge Molina, Deyair Reyes, Romagnoli, Breno Naranjo, H. Valencia y Rudy Palomino.

Santos FC: J. Aliaga; R. Alfani, A. Liñán, J. Falconí, J. Quispe; R. Zuñiga, M. Mansilla, P. Alva, J. Sotil; K. Barrios y P. Bautista.