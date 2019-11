[EN VIVO] Juventus vs. Milan vía ESPN 2: choque de grandes por la Serie A 2019

Juventus vs. Milan EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 12 de la Serie A 2019, este domingo 10 de noviembre, desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Juventus Stadium. La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Rai Italia.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Juventus de Turín y AC Milan cerrarán la fecha 12 de la Serie A al protagonizar un verdadero partidazo entre dos de los equipos más grandes de la liga italiana. Los ‘bianconeros’ buscan recuperar el liderato de la tabla de posiciones, luego de que este les fuera arrebatado por el Inter de Milán, que ganó su partido de esta jornada ante el Hellas Verona.

El equipo comandado por Cristiano Ronaldo viene de ganar el derbi de su ciudad frente al Torino. Con un solitario gol del defensa holandés Matthijs de Ligt, la ‘Vieja’ se impuso a su clásico rival y llegó a los 29 puntos en 11 partidos jugados.

Los dirigido por Maurizio Sarri se juegan ante el conjunto ‘rossonero’ no solo las chances de volver a liderar la Serie A, sino también el invicto de la temporada. El octocampeón no sabe lo que es perder en esta campaña, no solo por el torneo doméstico, sino también por la Champions League, donde acaba de clasificarse a octavos de final tras su victoria a mitad de semana por 2-1 sobre el Lokomotiv.

Los locales apelarán a su tridente ofensivo conformado por los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, y el portugués Ronaldo. Si bien entre los tres suman solo 9 tantos, cuatro menos que el artillero de la liga, Ciro Immobile, siempre pueden contar con el respaldo de sus compañeros, como el bosnio Miralem Pjanić o el brasileño Douglas Costa.

En el equipo milanés, en cambio, se vive un clima de incertidumbre que viene ya desde hace varias temporadas. La ubicación del cuadro de Stefano Pioli en esta temporada (puesto 13, con igual cantidad de puntos) es solo un reflejo de la irregularidad en la que el siete veces campeón de la Champions está hundido en los últimos años.

La fecha pasada, jugando en casa ante la Lazio, sucumbió por 2-1, en lo que significó su sexto partido perdido en este curso de la liga. El promedio de gol del equipo es bastante pobre, con solo un tanto por duelo, algo decepcionante para un equipo antaño acostumbrado a pelear títulos. En cambio, le han anotado 15 veces en once juegos.

Con las esperanzas puestas en su goleador, Krzysztof Piątek (3 tantos), el Milan busca no solo alejarse de la parte baja de la tabla (está a 5 puntos de los puestos de descenso) sino también volver a pelear una clasificación a un torneo intrnacional.

Juventus vs. Milan EN VIVO: hora del partido por la Serie A

-México: 1:45 p.m.

-Perú: 2:45 p.m.

-Ecuador: 2:45 p.m.

-Colombia: 2:45 p.m.

-Venezuela: 3:45 p.m.

-Bolivia: 3:45 p.m.

-Paraguay: 4:45 p.m.

-Chile: 4:45 p.m.

-Uruguay: 4:45 p.m.

-Argentina: 4:45 p.m.

-Brasil: 4:45 p.m.

-Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida): 2:45 p.m.

-Italia: 8:45 p.m.

-España: 8:45 p.m.

Juventus vs. Milan EN VIVO: canales para ver el partido por la Serie A

-Argentina: ESPN2 Sur, Rai Italia America, ESPN2 Argentina, ESPN Play Sur, Serie A Pass

-Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass

-Brasil: Rai Italia America, DAZN Brasil, Serie A Pass

-Canadá: DAZN, TLN, Rai Italia America

-Chile: Rai Italia America, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Serie A Pass

-Colombia: Serie A Pass, ESPN2 Andina, Rai Italia America, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

-Ecuador: ESPN2 Andina, Rai Italia America, Serie A Pass, ESPN Play Sur

-México: ESPN Norte, Rai Italia America, ESPN Mexico, Serie A Pass, ESPN Play Norte

-Paraguay: Serie A Pass, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

-Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Rai Italia America, Serie A Pass

-Uruguay: ESPN Play Sur, Serie A Pass, Rai Italia America, ESPN2 Sur

-Venezuela: ESPN2 Andina, Rai Italia America, ESPN Play Sur, Serie A Pass

-Estados Unidos: ESPN+, Rai Italia America

-Italia: SKY Go Italia, Sky Supercalcio HD, Sky Calcio 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, NOW TV

-España: Movistar+, #Vamos, Movistar Liga de Campeones 3

Juventus vs. Milan EN VIVO: probables alineaciones

Juventus: Buffon, Cuadrado, Bonucci, Rugani, AlexSandro, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Costa, Dybala, Higuaín.

DT: Maurizio Sarri

Milan: Donnarumma, Conti, Duarte, Rodriguez, T.Hernandez, Krunic, Bennacer, Paquetá, Suso, Calhanoglu, Piatek.

DT: Stefano Pioli