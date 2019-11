VER EN DIRECTO Binacional vs. Alianza Lima vía GolPerú: horarios y alineaciones para ver partido de la Liga 1 Movistar

Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar, HOY domingo 10 de noviembre, desde las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Alianza vs. Binacional EN VIVO vía Gol Perú: números de los blanquiazules en el Torneo Clausura

– Clasificado en 1° posición del Torneo Clausura Liga 1 de Perú, con 28 puntos tras 14 jornadas disputadas.

– Como local presenta 5 victorias, 2 empates y 0 derrotas, con 14 goles a favor y 8 en contra.

– Como visitante presenta 3 victorias, 2 empate y 2 derrotas, con 12 goles a favor y 12 en contra.

PUEDES VER Liga 1: Tabla de posiciones del acumulado y del Torneo Clausura 2019

Alianza vs. Binacional EN VIVO vía Gol Perú: números del Poderoso del Sur en el Torneo Clausura

– Clasificado en 4° posición del Torneo Clausura Liga 1 de Perú, con 24 puntos tras 14 jornadas disputadas.

– Como local presenta 4 victorias, 2 empates y 0 derrotas, con 18 goles a favor y 4 en contra.

– Como visitante presenta 2 victorias, 4 empate y 2 derrotas, con 7 goles a favor y 6 en contra.

Alianza vs. Binacional: posibles alineaciones

Alianza Lima: L. Butrón, F. Duclós, H. Riojas, A. Rosell, C. Beltrán, K. Aguilar, W. Cartagena, J. Manzaneda, F. Rodríguez, L. Ramírez y A. Ugarriza.

Binacional: M. Sotillo, A. Pérez, H. Kambou, J. Fajardo, J. Reyes, Y. Tello, E. Aubert, D. Leudo, A. Polar, D. Millán y A. Rodríguez.

Horarios para ver el Alianza vs. Binacional por la Liga 1 Movistar

- Perú: 3:15 p.m.

- México: 3:15 p.m.

- Colombia: 3:15 p.m.

- Ecuador: 3:15 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 3:15 p.m.

- Venezuela: 4:15 p.m.

- Bolivia: 4:15 p.m.

- Paraguay: 5:15 p.m.

- Chile: 5:15 p.m.

- Argentina: 5:15 p.m.

- Brasil: 5:15 p.m.

- España: 9:15 p.m.

- Italia: 9:15 p.m.

¿Cómo ver Gol Perú ONLINE Alianza vs. Binacional?

Si te encuentras fuera de casa y no tienes una TV al alcance y estás interesado en seguir EN VIVO ONLINE el partido Alianza vs. Binacional lee las indicaciones para que no te pierdas este encuentro vibrante.

El duelo Alianza vs. Binacional será transmitido vía Gol Perú, en este caso podrás descargarte la App Movistar Play. Luego pasas a crearte un usuario para acceder a los canales que tiene el paquete que contrataste.

¿Qué canal pasará Alianza vs. Binacional?

Si quieres seguir EN VIVO EN DIRECTO el Alianza vs. Binacional | Transmisión vía Internet Gratis | tendrás que engancharte a la señal de Gol Perú. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

Alianza vs. Binacional: árbitro del partido

Si vas a seguir EN VIVO ONLINE el Alianza vs. Binacional debes tener en cuenta que el juez designado para este partido por la Liga 1 Movistar es Augusto Menédez, la terna arbitral es completada con Steven Atochem, Manuel Alata y Guillemos Tejada.