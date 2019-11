Raúl Ruidíaz explicó por qué hay diferencia en su registro de goles con la selección peruana y su club

Evitar la disconformidad de la hinchada de la selección peruana es una de tareas pendientes de Raúl Ruidíaz, y es que, los cuestionamientos hacia el delantero continúan luego que éste no haya podido cuajar su cuota goleadora en el equipo de Ricardo Gareca.

Con 15 goles en lo que va de la temporada, la ‘Pulga’ Ruidíaz es figura en el Seattle Sounders al ser determinante en la clasificación a la final de la MLS, sin embargo, la consulta de la afición es ¿por qué hay diferencia con la selección peruana?

“Todos los días entreno con mi compañeros, me conocen saben mis movimientos. En la Selección trato de dar lo máximo y a veces no se da. Si no se me abrió el arco ya vendrá, estoy tranquilo y feliz por la convocatoria”, manifestó Raúl Ruidíaz a ‘Las Voces del Fútbol’.

Al ser consultado por la razón por la que no logra ser goleador en la bicolor, explicó que el poco tiempo que tiene de preparación con el plantel es una de las causas, aunque recalca que se esfuerza por sacar el mejor resultado del equipo.

“En la selección peruana tenemos 3 o 4 días para trabajar, en el club estoy todo el año y es diferente. Cada vez que me toque jugar dejo todo y si no se da me quedo con la sensación que di el máximo”, sostuvo el exjugador de Universitario.

Asimismo, el atacante de 29 años indicó que la convocatoria a la bicolor es una motivación para lucirse con el Seattle Sounders. “Cuando no fui convocado coincidió que no anotaba goles en el club, para estar en la selección tienes que estar en un buen momento. Ahora agarre una buena racha y volví a estar convocado”, indicó.