Marcelo Gallardo la tiene clara

A quince días de la tan esperada primera final única de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de Lima fue inevitable que el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se pronuncie sobre la designación del coloso de Ate como el escenario.

Todo esto es muy nuevo para nosotros. No sé si estamos preparados culturalmente para este tipo de cambios o para asimilarlos. El que más sufre por estos cambios es el hincha porque no está acostumbrado. Las distancias en Sudamérica son largas. Pero era razonable cambiar la sede de la final", señaló para luego pronunciarse sobre el lugar elegido para trabajar en nuestro país antes del trascendental cotejo. Como se sabe, el cuadro ‘Millonario’ entrenará en Matute y se le preguntó sobre una supuesta maldición en el estadio íntimo. “Conmebol nos otorga los lugares de entrenamiento y el hotel. Pero yo no creo en nada de eso. Solo creo en el trabajo, esa es mi filosofía. Todo lo demás no juega”.

La elección

La decisión de elegir a Lima como sede de la final de la Copa Libertadores se inicia con una llamada del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a su par de la FPF, Agustín Lozano, donde le pidió resolver algunos aspectos relacionados con temas tributarios para poder elegir a nuestro país.

Mientras Lozano hablaría con el presidente Martín Vizcarra; de forma paralela Óscar Chiri, secretario general FPF, acudió a Palacio de Gobierno a reunirse con Vicente Zeballos, premier de la República, para exponerle los beneficios que esto le traería al país.Asunción siempre fue la primera opción, pero una comunicación directa entre Domínguez y Vizcarra, quien se comprometió a dar las facilidades, fue suficiente para elegir a Lima.