Ver EN VIVO Barcelona vs. Celta: a qué hora y canal para seguir el partido por Liga Santander

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO | Ver Barça vs Celta Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | LIVE STREAMING | HOY juegan (EN DIRECTO vía ESPN y Movistar LaLiga) por la jornada 13 de la Liga Santander 2019-2020.

Este encuentro del fútbol español se realizará en el Camp Nou y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Celta por Liga Santander?

La transmisión del Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO, equipos que se llevan mucha diferencia de puntaje en la tabla de posiciones de la Liga Santander, comenzará a las 9:00 p. m. (hora de España). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso:

Perú - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami, Nueva York, Washington D. C.) - 3:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Paraguay - 5:00 p. m.

Chile - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

El FC Barcelona tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la decimotercera jornada tras haber perdido su último partido contra Levante por un marcador de 3-1. Además, los locales han vencido en siete de los 11 encuentros jugados hasta la fecha en la Liga Santander con una cifra de 29 goles a favor y 14 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, Celta de Vigo fue derrotado por 1-0 en el último partido que jugó frente a Getafe, por lo que espera acabar con su mala racha y redirigir su trayectoria en la competición.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, Barcelona tiene unas cifras de cinco victorias en cinco partidos jugados en su estadio, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. En el papel de visitante, Celta tiene un balance de tres derrotas y dos empates en cinco encuentros que ha jugado hasta ahora, lo que significa que deberá esforzarse mucho en su visita al estadio del Barça si quiere mejorar estas cifras.

Fijándonos en las estadísticas de los encuentros anteriores entre ambos conjuntos en LaLiga, podemos ver que el FC Barcelona ha conseguido ganar 13 veces a Celta de Vigo, mientras que éste lo ha hecho en una ocasión; adicionalmente, los otros siete partidos disputados acabaron en empate.

A su vez, los locales llevan un total de cinco encuentros seguidos invictos frente a este rival en La Liga. La última vez que jugaron Barça y Celta en este torneo fue en mayo de 2019 y el encuentro concluyó con un 2-0 para los Celestes.

En este momento, el FC Barcelona se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 13 puntos con respecto a su rival. El equipo de Ernesto Valverde se sitúa en el primer puesto con 22 puntos en el casillero. Por su lado, Celta de Vigo tiene nueve puntos y ocupa la decimoctava posición en la clasificación.

FUENTE: EFE

Canal de transmisión para ver EN VIVO Barcelona vs. Celta por Liga Santander

Para no perderte los pormenores del Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por la Liga Santander, podrás seguirlo por estos canales de transmisión:

Argentina: ESPN, Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Brasil: ESPN Brasil, ESPN Play

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN EN VIVO, ESPN Play

España: Partidazo in Movistar LaLiga EN VIVO, Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Barcelona vs. Celta de Vigo: pronóstico y/o apuestas del partido por Liga Santander

Te Apuesto: FC Barcelona (1.18), empate (6.50), Celta de Vigo (12.00)

Inkabet: FC Barcelona (1.22), empate (7.75), Celta de Vigo (15.00)

Betsson: FC Barcelona (1.20), empate (7.75), Celta de Vigo (12.50)

Bet365: FC Barcelona (1.20), empate (7.00), Celta de Vigo (13.00)

Alineaciones probables del partido Barcelona vs. Celta de Vigo por La Liga

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Messi y Griezmann.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Juncá; Okay, Lobotka; Brais Méndez, Aspas, Denis Suárez; Gabriel Fernández.