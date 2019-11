Real Madrid vs. Eibar DirecTV EN VIVO: por fecha 13 de LaLiga Santander

Real Madrid vs Eibar EN VIVO este sábado 9 de noviembre desde el Estadio Municipal de Ipurúa por la fecha 13 de LaLiga Santander. La transmisión va ONLINE GRATIS a partir de las 12.30 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV e incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto por Larepublica.pe.

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane tropezó el fin de semana pasado con Real Betis y empató sin goles en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, está a un punto del líder, Real Sociedad, con un partido menos, pues el Clásico de España ante Barcelona no se disputó.

El cuadro ‘merengue’ tuvo un miércoles espléndido debido a que le propinó una épica goleada (6-0) al Galatasaray en el Bernabéu y se encuentra a un paso de lograr la clasificación a la siguiente fase de la Champions League. Pese a ello, Eden Hazard sigue sin poder brillar, pero ‘Zizou’ confía en él a muerte y seguirá siendo titular.

Rodrygo vislumbró contra el equipo turco con su triplete y por eso se ha ganado la titularidad contra Eibar; mientras que Vinícius Júnior tendrá que quedar en la banca de suplentes. Gareth Bale y James Rodrígez, no jugarán este partido a causa de que sorpresivamente se fueron a sus respectivas selecciones.

"Todos los partidos son complicados, a lo mejor en Eibar más, porque es un campo muy diferente, un poco más pequeño. Sabemos la dificultad, pero en esta Liga no hay partido fácil. Mañana es así y lo sabemos, estamos preparados para hacer un buen partido sabiendo el rival al que nos enfrentamos", sostuvo Zidane.

Eibar se encuentra en el puesto 14 y urge sumar puntos para no complicarse con el descenso. Sin embargo, marcha en buena racha porque lleva dos triunfos consecutivos, 2-1 a Villarreal y otro 2-1 a Leganés. Por lo que, quieren dar la sorpresa en la capital española; sobre todo luego de la hazaña bética el “finde” anterior.

ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema.

Eibar: Dmitrovic; De Blasis, Arbilla, Oliveira, Cote; Orellana, Diop, Escalante, Pedro León, Charles, Kike García

A qué hora ver REAL MADRID VS. EIBAR EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.30 p.m.

Estados Unidos: 12.30 p.m. (ET) / 9.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.30 p.m.

En qué canales ver REAL MADRID VS. EIBAR EN VIVO ONLINE

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Premium

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports MAX 8, beIN SPORTS CONNECT

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Italia: DAZN, DAZN1

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

Perú. DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+

Reino Unido. Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay. DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Liga Santander?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Real Madrid vs. Eibar EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe. realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.