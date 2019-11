¡Increíble! Hincha de Colón viaja a Paraguay en bicicleta para la final de la Copa Sudamericana [VIDEO]

El territorio paraguayo -que alberga la final de la Copa Sudamericana 2019- recibe la pasión del deporte rey con más de 30 mil hinchas argentinos que dejaron sus actividades para alentar con fervor a Colón de Santa Fe, que podría conseguir su primer título internacional aunque antes debe medirse ante Independiente del Valle.

La emoción que desata el partido del certamen continental es tanta, que miles de hinchas realizaron una carabana desde Argentina hasta Asunción, armando una verdadera fiesta en la que dan cátedra de aliento. Sin embargo, un caso en particular se robó la atención de todos al manifestar su amor sabalero de una forma temeraria.

Alberto Nini, de 53 años, es uno de los fanáticos que más amor incondicional irradia con su club Colón de Santa Fe, tal es el caso que se atrevió a viajar con su bicicleta por los 90 mil kilómetros que separan a natal San Javier (Argentina) hasta la capital paraguaya, Asunción, solo para estar presente el sábado en la estadio General Pablo Rojas.

El hincha dejó su casa el miércoles a las 5:00 a.m. luciendo su camiseta sabalera, llevó un par de prendas en una pequeña bolsa, y un enorme equipaje de ilusión por ver al equipo de sus amores levantando el trofeo de la Copa Sudamericana 2019.

“Yo siempre hago el Vía Crucis de Formosa. Siempre voy con la camiseta de Colón y en la cruz número catorce me encontré con otro hincha. Y él me dice prometamos algo si nos salvamos del descenso, a lo que yo le dije ‘prometamos algo si ganamos un campeonato o una Copa’. Lo más loco es que a esa persona no la vi nunca más”, enfatizó Alberto Nini.

El ansiado duelo será a las 3:30 p. m. (hora peruana) en el recinto conocido popularmente como la Nueva Olla, y tanto Colón como Independiente buscarán quedarse con la Copa Sudamericana.