Chemo del Solar sobre Christian Cueva: "Lo último que debe pensar es volver al fútbol peruano” [VIDEO]

En medio de la preocupación que genera su inactividad en el fútbol profesional, Christian Cueva apareció en los entrenamientos del Club César Vallejo bajo el mando de Chemo del Solar, quien puede aclarar el panorama sobre el futuro del volante de la selección peruana.

La relación quebrada que tiene el trujillano de 27 años con Santos FC impulsó a que se le relacione con el fútbol peruano. Alianza Lima parecía ser el club que tendría más chances de ficharlo, sin embargo, su presencia en la preparación del ‘Poeta’ generó que la mirada apunte otros equipos, ¿hay posibilidad de que regrese?

Chemo del Solar reconoció que la posibilidad de dirigir a Christian Cueva es lejana y fuera de la realidad de Vallejo, sin embargo, ello no impidió que enfatizara en las cualidades de Aladino.

“Christian sabe que debe ponerse las pilas y prepararse de una manera adecuada. Tiene mucho talento y es un futbolista que ha hecho cosas importantes en el fútbol. Estoy convencido que él va a buscarse un buen equipo donde jugar el que pensemos que va a jugar en nuestro fútbol o en UCV creo que está un poco fuera de la realidad”, sostuvo a FOX Sports.

Además considera que el futuro de Christian Cueva debería estar en un torneo de mayor competitividad, aunque resaltó que los entrenamientos con el club César Vallejo le ayudarán a mantenerse en rodaje.

”Probablemente Christian es lo último que debe pensar en volver al fútbol peruano, seguramente tendrá la mente puesta en jugar en campeonatos más competitivos que el nuestro y en campeonatos mucho más económicos que el nuestro pero esto le va a servir a no perder el ritmo. No es lo mismo entrenar con nosotros a no hacer nada”, sostuvo el exjugador de la selección peruana.