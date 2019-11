Enzo Francescoli: “River intentó fichar a Guerrero, pero su costo era muy alto”

Durante la Copa América 2019, el nombre de Paolo Guerrero sonó con fuerza para reforzar las filas de Boca Juniors, pero no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, el capitán de la selección peruana no solamente estuvo en carpeta del cuadro ‘xeneize’, sino también en River Plate, el otro grande de Argentina.

El director deportivo del cuadro ‘millonario’, Enzo Francescoli aseguró que fueron en busca del ‘Depredador’, aunque no reveló el año. “Paolo Guerrero es un jugador interesante. Por su manera de jugar le vendría bien a River. En su momento intentamos traerlo, pero él estaba jugando en Brasil y su costo era muy alto y no se pudo cerrar. Quizás algún día pueda pasar, en este momento estamos enfocados en el presente y que todo salga bien con el equipo que tenemos”, dijo Francescoli al programa La Voces del Fútbol.

El estadio Monumental de Lima fue elegido como sede de la final única de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo, el 23 de noviembre, anunció este martes la Conmebol, después de comunicar que descartó a Santiago de Chile por la crisis social que impera en ese país desde el 18 de octubre.

El Príncipe aseguró que River llegará muy bien a la final, a pesar de que le faltan compromisos por la Superliga y Copa Argentina, contra Rosario Central y Estudiantes Caseros, este último por la semifinal.

“Lógicamente, tenemos mucha ansiedad por esta única final, con mucho entusiasmo para cerrar el año con éxito. Conozco Perú, he ido muchas veces, aunque no he jugado en el Monumental, es un gran estadio, tiene más capacidad y una cancha linda. Esperamos que nuestros hinchas se puedan acercar en más cantidad de la que estaba previsto y que todo sea en paz”, concluyó.