La dura crítica de exseleccionado sobre el caso de Cueva: “Al peruano le ha faltado más de una neurona”

Mientras Christian Cueva no resuelva los problemas que atraviesa en su carrera profesional, no podrá volver a figurar en las portadas deportivas, así lo aseguró el exjugador de la selección peruana, Roberto Merino.

El atacante de 37 años no pudo ocultar su molestia por el presente de Aladino, a quien señala como un elemento importante en el once de Ricardo Gareca, aunque también considera que los temas alejados del fútbol no permitirán que evolucione.

“Yo creo que Christian Cueva es un jugador importante para la selección peruana. A mí me gusta mucho como jugador, pero me disgusta ver esos temas extra futbolísticos. Hay muchos casos así en Perú", expresó el popular ‘Meridona’ a Depor.

Roberto Merino, exjugador de la selección peruana

Además, manifestó que las malas decisiones impiden que el jugador peruano prospere. "Yo estoy seguro de que, después del brasileño, el peruano es el mejor a nivel técnico. Sin embargo, a lo largo del tiempo, nos ha faltado más de una neurona”, declaró Roberto Merino.

Asimismo se refirió al momento que Miguel Trauco atraviesa en el Saint Étienne, con quien lleva una relación muy cercana después de compartir en el plantel de Unión Comercio.

“Trauco ha jugado en la alta competencia, como en Brasil y ahora está en Francia, que es un aliga muy competitiva. Tiene físico y técnica. Pero tal vez le falta esa constancia. Estoy seguro de que mantendrá esa regularidad necesaria, es un fenómeno. Cuando uno sale por primera vez a Europa, te demoras más de un año para adaptarte”, enfatizó el exjugador de la selección peruana.