Gallardo y su dura respuesta a Riquelme tras opinar sobre su ciclo en River [VIDEO]

El jueves por la tarde, dos semanas antes de la final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo que se jugará en el Estadio Monumental de Lima, Juan Román Riquelme, el ídolo de Boca Juniors, volvió a aparecer públicamente en una entrevista con Fox Sports donde habló sobre el millonario y el ciclo Marcelo Gallardo.

“Gallardo es un genio. Armó 10 equipos en 5 años. Pero en el Mundial de Clubes no compitió. El Barcelona le ganó el partido desde el minuto uno al 90. Y cuando nos ganaron a nosotros, no compitieron el año pasado, porque quedaron afuera de la final. Yo tuve la suerte de que me dirigió el más grande de todos. Él nos enseñó a competir. Nos enseñó a ganar”, dijo Román.

Durante la conferencia de prensa previo al partido contra Rosario Central en el Estadio Monumental de Núñez por la Superliga Argentina, el ‘Muñeco’ Gallardo fue consultado por las declaraciones de ex jugador del Barcelona y respondió irónicamente.

“No comparto, primero lo de ‘genio’ ni tampoco que ‘no competimos'. Fuimos a competir y perdimos. En cuanto a la distancia y diferencias que hay con los grandes equipos de Europa en relación a los grandes equipos de Sudamérica, ahí no necesitas ser ningún genio para saber que hay diferencias muy importantes. Nosotros perdimos contra un muy buen Barcelona pero era un equipo que llegó muy bien”, expresó.

“Román tiene tiempo para comer asado, hablar y analizar el fútbol, mientras yo tengo que pensar en lo que tenemos por delante. No tengo tiempo de analizar un comentario de él. Este equipo viene compitiendo hace mucho tiempo y se viene sosteniendo, eso es para destacar. No es fácil sostenerte en Sudamérica siendo competitivo. No estamos para competir con los grandes equipos de Europa, estamos para competir acá”, concluyó.

Como se recuerda, River fue eliminado en semifinales en la edición pasada del Mundial de Clubes frente al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos y fue la sorpresa del torneo porque todos lo daban como favorito para medirse a un Real Madrid que venía con varias bajas y una situación inestable.