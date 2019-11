¡Lo que se perdió! Reimond Manco reveló que pudo jugar por Real Madrid [VIDEO]

Hace doce años Reimond Manco era un elemento atractivo para los clubes del viejo continente. Su desempeño en la selección peruana sub-17 y en lo posterior en Alianza Lima sirvió para ser pretendido por equipos de la talla del PSV y hasta del Real Madrid.

El actual volante de Sport Boys reveló en el programa ‘Al ángulo’ que tuvo la oportunidad de pertenecer a las filas de más de in club español como el Sevilla, Atlético de Madrid y la escuadra que ahora dirige Zinedine Zidane, Real Madrid.

Sin embargo, prefirió elegir al cuadro donde Jefferson Farfán se ganó un nombre. “Me hubiese ido a España en realidad. Tenía opción de ir a Sevilla, Atlético de Madrid y Real Madrid. ¡Pero ya está! Aparte Jefferson venía haciendo historia en el PSV”, expresó Reimond Manco.

Además, el exjotita confesó que recibió la propuesta de pertenecer a las filas de la vinotinto. “A la selección de Venezuela si me han llamado, a la de acá no. Tuve alguna comunicación. El año pasado me llamó Rodrigo Piñón, parte del comando técnico”, enfatizó.

Aunque aseguró que rechazó vestir la camiseta venezolana debido a que mantiene las esperanza de ser convocado por Ricardo Gareca, a pesar que reconoce que eso podría tardar un poco más.

“La selección peruana siempre va a ser un sueño para mí, no me veo lejos ni tan cerca, pero la oportunidad va a llegar. A Yotún lo conozco hace años, y es un gran jugador, no le quema la pelota nunca”, agregó Reimond Manco.