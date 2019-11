Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: fecha, horario y canales de la Liga Santander 2019

Real Madrid vs. Eibar cara a cara EN VIVO desde el Estadio Municipal de Ipurúa (EN DIRECTO ONLINE por ESPN) este sábado a las 12:30 p,m. en el horario peruano y a las 6:30 p.m. en España, en el partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

El ‘momento Rodrygo’, jugador de moda a sus 18 años por su irrupción a lo grande en el Real Madrid, encabeza al equipo de Zinedine Zidane en su regreso a Ipurua, donde el Eibar le goleó la pasada campaña con Santiago Solari en el banquillo, en una proeza que sueña con repetir.

Aquel partido fue la primera derrota de Solari al mando del primer equipo madridista. El día que se produjo una discusión con Isco Alarcón que afectó al ambiente del vestuario en un año para el olvido. En el presente, con Zidane al mando, el Real Madrid llega a Ipurua con los focos apuntando a Rodrygo, su nueva estrella.

El brasileño lo lleva con naturalidad, con la misma tranquilidad con la que encara la presión en el terreno de juego. Ni el Santiago Bernabéu le intimida. Su primera titularidad en su casa en ‘Champions’ la cerró con un triplete y asistencia de gol. Esos seis tantos al Galatasaray devuelven la confianza a un grupo de jugadores que no son líderes en solitario de LaLiga Santander por su falta de pegada.

La mostraron ante el Real Betis, en un nuevo tropiezo, el quinto en once partidos, con un empate a cero que frenó de nuevo al conjunto madridista. Lo positivo es que ha sellado su portería, con Thibaut Courtois exhibiendo su mejor momento desde que llegó al Real Madrid. Cuatro partidos sin encajar un gol y dejando buenas actuaciones. Será clave para sacar algo positivo de Ipurua.

Zidane sigue sin poder contar con Gareth Bale y James Rodríguez, que no juegan con el Real Madrid pero se irán con sus selecciones. Y ha sumado a Marcelo a los lesionados, por un problema muscular que le hace ser baja junto a Nacho y Marco Asensio. Se esperan pocas novedades en el once, apenas la entrada de Ferland Mendy en el lateral izquierdo, y opciones para Luka Modric aunque el rendimiento del centro del campo con Fede Valverde le complican al croata.

El Eibar quiere rememorar la proeza de la última visita merengue a Ipurua, cuando goleó a un Real Madrid desdibujado, con Courtois como mejor jugador, en un choque en el que los armeros salieron muy fortalecidos. Pese a que igualar aquella victoria parezca improbable, el equipo de José Luis Mendilibar llega a la cita tras sumar dos victorias consecutivas, con la moral en alza, más aún sabiendo que el partido se juega en el fortín de Ipurua.

Los tres goleadores de aquel partido para la historia, Escalante, Enrich y Kike García, podrían estar mañana en el césped como titulares, aunque es cierto que Sergi Enrich no atraviesa su mejor momento de forma y podría ser Charles quien ocupara la punta de lanza junto a Kike.

Fabián Orellana y Anaitz Arbilla se encuentran apercibidos de sanción, pero ello no impedirá que salten de inicio al partido. Más aún en el caso del chileno, que está cuajando su mejor temporada como armero, y que se está convirtiendo en la pesadilla de los rivales en las últimas jornadas.

Diop y Escalante podrían formar en el centro del campo, dos jugadores más “stoppers” que Edu Expósito, con la finalidad de no dejar crear al medio campo de Real Madrid. Por delante, Inui podría ser uno de los sacrificados en ventaja de un Pedro León que puede dar un salto más en su rendimiento esta temporada.

Ipurua esperará al Real Madrid con frío y lluvia, rememorando el fútbol de antaño en el norte, si bien a día de hoy el césped es una alfombra y nada impedirá que se pueda disfrutar de un buen partido de fútbol, con una afición que acercará el lleno a las gradas armeras.

FUENTE EFE

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Eibar EN VIVO por la Liga Santander.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema.

Eibar: Dmitrovic; De Blasis, Arbilla, Oliveira, Cote; Orellana, Diop, Escalante, Pedro León, Charles, Kike García

Horarios en el mundo para VER EN VIVO EN DIRECTO el Real Madrid vs Eibar:

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Eibar está pactado para las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 12 de la Liga Santander.

- México: 11:30 a.m.

- Perú: 12:30 p.m.

- Colombia: 12:30 p.m.

- Ecuador: 12:30 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 12:30 p.m.

- Venezuela: 1:30 p.m.

- Bolivia: 1:30 p.m.

- Paraguay: 2:30 p.m.

- Chile: 2:30 p.m.

- Argentina: 2:30 p.m.

- Brasil: 2:30 p.m.

- España: 7:30p.m.

- Italia: 8:30 p.m.

¿Qué canal transmitirán EN VIVO ONLINE el Real Madrid vs Eibar?

Para VER EN VIVO | EN DIRECTO el Real Madrid vs Eibar | Transmisión vía Internet Gratis | tendrás que engancharte a la señal de DirecTV y Movistar+. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes.

- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- China: iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Francia: beIN Sports MAX 8, beIN SPORTS CONNECT

- Alemania: DAZN Germany

- Internacional: Facebook Live, Bet365

- Italia: DAZN, DAZN1

- Japón: WOWOW, DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: Tigo Sports+

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

- España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+

- Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

- Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

