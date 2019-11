Ex Boca Juniors alentará por Flamengo en la final: “No queremos que River salga campeón”

Faltan dos semanas para la gran final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo en el Estadio Monumental de Lima, y un exjugador de Boca Juniors, equipo eliminado en la semifinal a manos del cuadro millonario, aseguró que alentará por el Mengao, que busca ganar su segundo título en la historia.

Se trata del goleador argentino Mauro Boselli, actualmente en Corinthians de Brasil, espera que el cuadro de Jorge Jesus se quede con la final única de la Libertadores. “Obvio que me voy a sumar a los hinchas de Flamengo en el partido ante River, soy hincha de Boca, me crié en el club durante 11 años y todos los de Boca no queremos que River salga campeón”, dijo Boselli en entrevista a Globoesporte.

Boselli, surgido en las inferiores de Boca Juniors, jugó en el primer equipo durante el 2003 y 2008 donde anotó 11 goles en 59 partidos y salió campeón de la Copa Sudamericana 2004, Copa Libertadores 2007 con el club xeneize y en 2009 con Estudiante de La Plata.

Recordemos que Boca Juniors no pudo acceder a la final de la Copa Libertadores 2019 tras perder ante River Plate en un global de 2-1. En la primera semifinal, cayó derrotado por 2-0 en el Monumental de Nuñez y en la vuelta, ganó 1-0 en La Bombonera, pero no le alcanzó para igualar la serie.

El Estadio Monumental de Lima, el más grande de Perú, acogerá el 23 de noviembre el partido más importante en sus diecinueve años de actividad con la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y Flamengo, que inicialmente debía disputarse en Santiago de Chile.