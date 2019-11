Cambios anunciados en el IPD

Luego del polémico retiro de 147 deportistas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), que trajo como consecuencia la renuncia de Víctor Aspíllaga a la dirección nacional de deportes de afiliados del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la interna del Instituto Peruano del Deporte no fue la misma.

Las críticas de los deportistas y de la gente amante del deporte nacional en contra de la cabeza del IPD fueron inevitables y llegaron los cambios. Así lo confirmó la Resolución Suprema N° 026-2019-Minedu publicada ayer en el diario oficial El Peruano, que estable como nuevo presidente de dicho ente a Gustavo San Martín Castillo en lugar de Sebastián Suito, quien dejó el cargo el pasado 23 de octubre.

Reestructuración

Los cambios en el IPD fueron anunciados semanas atrás por la ministra de Educación, Flor Pablo, quien recibió en su despacho a los atletas afectados por la medida tomada durante la gestión de Suito. Sin duda alguna, el primer paso para la reestructuración del Instituto Peruano del Deporte y del sistema deportivo nacional se inicia con la designación de San Martín, un directivo que estuvo en la otra acera durante los años que representó a nuestro país jugando básquetbol. Pero ¿quién es el nuevo líder del ente más importante del deporte peruano?

Parte de la trayectoria profesional de San Martín indica que fue integrante del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. El actual líder del IPD asumió como jefe de voluntariado, fue parte de la Gerencia de Operaciones, donde se encargó del área logística como transporte, seguridad, etc. También fue director de Deportes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, ahí se encargó de la elaboración de los calendarios de los deportes en competencia, así como de coordinar con las federaciones continentales.

San Martín Castillo también ha sido coordinador académico de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC, así como asesor de Asuntos Federados de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (Dinadaf) desde el 2007 hasta el 2009 y ha sido jefe de deportes del Real Club de Lima y de la Municipalidad de Lima. Como deportista jugó al básquetbol de forma profesional, pero tuvo que alejarse de las canchas por una grave lesión en la espalda. No cabe duda que conoce muy bien las necesidades y la realidad del deportista en nuestro país.

Lo estipulado

Aquí los requisitos que tuvo que cumplir San Martín para ser el nuevo líder del IPD: Tener como mínimo treinta y cinco (35) años de edad, acreditar experiencia o conocimiento no menor de cuatro (4) años en labores vinculadas a la gestión, dirigencia o actividad en el ámbito del deporte en general, acreditar como mínimo (4) años de estudios académicos superiores, de preferencia en gestión y administración. No haber sido sancionado por el Tribunal del Deporte o por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, además de no haber sido sancionado en proceso administrativo disciplinario ni sentenciado en proceso penal por la comisión de delito doloso.

El nuevo líder del IPD tendrá la tarea de mejorar el sistema de trabajo con miras a la participación peruana en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 como una prioridad.

Trabajo en conjunto con miras a Tokio

La elección de Gustavo San Martín como nuevo líder del IPD podría traer más de una buena noticia al deporte nacional. Y es que se supo que el exdeportista, experimentado y reconocido directivo fue recomendado por el presidente del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus, quien podría liderar un grupo de trabajo en favor del legado Lima 2019. La ideal es que este grupo trabaje de la mano con el IPD para el beneficio de los deportistas nacionales con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.