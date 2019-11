Ver GRATIS Barcelona vs. Celta EN VIVO: con Messi por la fecha 13 de la Liga Santander

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE GRATIS se miden este sábado 9 de noviembre por la fecha 13 de la Liga Santander 2019-20. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN a partir de las 15:00 horas (horario peruano) en el mítico 'Camp Nou’. Asimismo, podrás apreciar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido entre Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada del Barcelona y Celta de Vigo, goles, incidencias de los futbolistas como Lionel Messi y más.

El Barcelona de Ernesto Valverde y el Celta de Óscar García Junyent se miden por la décimo tercera fecha del campeonato ibérico, en un duelo que el conjunto ‘culé’ buscará seguir manteniéndose en la cima.

La escuadra 'blaugrana' se encuentra líder de la competición hispana con 22 unidades, los mismos que el Real Madrid y la Real Sociedad, segundo y tercero respectivamente.

PUEDES VER: Conmebol lanza advertencia a hinchas de River y Flamengo sobre reventa de entradas para final de Libertadores

Por su parte, los de Balaídos marchan en la zona peligrosa de la tabla de posiciones. Los de Vigo se ubican en la décimo octava posición con tan solo nueve puntos.

Para este compromiso, Ernesto Valverde apostará por un clásico 4-3-3 con el juvenil Junior Firpo de titular por el carril zurdo debido a la lesión de Jordi Alba. Mientras que, en la zona ofensiva estarían Ousmane Dembélé, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Celta de Vigo, en su lugar, también formarían con un 4-3-3, con la gran novedad del debut de Óscar García al frente de la escuadra de Balaídos.

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE: horario del partido por la Liga Santander

Sigue la transmisión del Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por la Liga Santander que empezará a las 3:00 p. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este crucial partido del fútbol español:

Perú: 3:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 3:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Paraguay: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

España: 9:00 p.m.

Italia: 10:00 p. m.

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE: canales para ver el partido por Liga Santander

Para no perderte todas las incidencias del Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por la Liga Santander 2019-2020, podrás seguirlo por estos canales de transmisión:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Australia: beIN Sports Connect, Kayo Sports, beIN Sports 1

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Camerún: Canal+ Sport 2 Afrique, SL4G, SuperSport 7 Africa, DStv Now

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

China: PPTV Sport China, iQiyi, QQ Sports Live

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Cuba: ESPNPlay Caribbean

Dominica: ESPNPlay Caribbean

República Dominicana: Sky HD, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Egipto: beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD, ESPNPlay Caribbean

Iraq: beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Irlanda: Premier Sports ROI 2, LaLigaTV, Premier Player HD

Malta: TSN4 Malta, GO TV Anywhere

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Marruecos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Arabia Saudita: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Eslovaquia: Digi Sport 2, DIGI GO

Eslovenia: SportKlub 1 Slovenia

España: Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga

Trinidad y Tobago: ESPNPlay Caribbean

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, Frenkie de Jong; Dembélé, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

DT. Ernesto Valverde

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hubo Mallo, Joseph Aidoo, Araujo, Olaza; Lobotka, Yokuslu, Fran Beltrán; Iago Aspas, Gabriel Fernández y Denis Suárez

DT. Óscar García