Marcelo Gallardo aclaró si llegará o no al Barcelona [VIDEO]

La notoriedad de Marcelo Gallardo traspasó el continente, y es que su labor con River Plate lo hace un entrenador atractivo para los clubes europeos como Barcelona, ¿acaso hay posibilidad que deje de ser millonario para vestirse de azulgrana?

Durante los últimos días la versión de la llegada del ‘Muñeco’ al territorio catalán cobró fuerza debido a las peticiones que hicieron exfiguras del Barca, sin embargo, el DT de 46 años aseguró que aquellos comentarios no son ciertos.

“Es simple, en lo que respecta a mí no me puedo hacer eco de los rumores”, inició Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, asegurando que considera que sería inoportuna alguna oferta o negociación cuando en etapas decisivas con River Plate.

“No he escuchado a nadie concretamente y tampoco creo que ninguna otra parte se presentaría como para hacer alguna gestión o iniciativa, conociendo que estamos en una instancia de muchísima importancia para nuestra institución, jugando partidos definitorios y es claro que nosotros, o por lo menos desde mi parte, no existe nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante", enfatizó sobre su llegada al Barcelona.

Y aunque evitó hablar al respecto, no descartó que ello suceda en lo posterior. Lo que sí aseguró es que tiene concentrada todas sus energías en el presente del cuadro millonario y los dos títulos que pelea.

“Hay mucha ansiedad sobre mi futuro y yo estoy bien. Sé que mi comunicación tiene que ser firme y sincera, pero yo no estoy pensando en el año que viene. Yo estoy pensando en mañana, en las semis de la Copa Argentina y la final de la Libertadores. Esa es una cuestión de ansiedad de otros entornos que a mí no me compete”, sentenció el 'Muñeco’ Gallardo.